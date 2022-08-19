輕熟女衝銀行匯10萬要賺2萬元 警大喊「哪有這麼好康」

台中市李女接獲網路投資訊息，只要投資商品10萬元，每月就有2萬元獲利，開心衝到銀行要匯款，行員驚覺有異報警。警方到場檢視李女手機投資訊息，鐵口直斷「這就是詐騙」、「哪有這麼好康」，經查欲匯入的帳號已是警示帳戶，李女這才信服，保下10萬元積蓄。

本周二下午4點多，台中市清水警分局沙鹿分駐所接獲報案，41歲李女疑似遭到詐騙，行員報警。所長廖俊強帶隊員警陳柏丞、陳彥融、鍾文彬、實習生周駿華到場了解，李女經由網路投資群組介紹，只要投資商品理財10萬元，並將錢匯到指定帳戶，每月可獲利2萬元。

警方開始向李女分析，現在銀行利率這麼低，才1%，就算股票投資不賠，一年也才賺多少，現在卻有這麼好的投資報酬率，妳投10萬元，每月就有2萬元配息獲利，「哪有這麼好康！」

警方同步即時查證，李女要匯款帳戶已為警示帳戶，李女這才夢醒，所幸行員機警與警方積極說明，成功保住李女辛苦的10萬元積蓄。 台中市清水警分局分局長游永中也到銀行表揚行員與員警，守住民眾的血汗錢。