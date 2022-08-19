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歪腦筋動到自家工地 笨賊偷400公斤鋼筋當場歸還
台南安南區長和路上建築工地前天下午傳出竊案，39歲黃姓工人缺錢花用，歪腦筋動到工地鋼筋上頭，在搬運過程中，便被工地人員發現，當場制止並通報員警前來，只好乖乖的將貨車上的鋼筋卸下，歸還工地，現場查獲鋼筋400公斤、市價約1萬元，警方依竊盜罪嫌函送法辦。
台南市警三分局長安所所長黃俊榮當天下午4時接到工地主任電話，指長和路建築工地內，發現有男員工在搬運鋼筋至小貨車上，疑似行竊。黃俊榮及警員陳奕兆趕往現場查察，即在小貨車旁查獲偷來的鋼筋，竊嫌見事跡敗露，只好束手就擒，配合調查。
警方調查，39歲黃姓工人發現建築工地放置不少鋼筋，心生歹念欲行竊變賣現金。但在搬運過程中，便被工地人員發現，加以制止並通報員警前來。黃見躲不過查緝，自行將貨車上的鋼筋卸下，歸還工地。
三分局表示，安南區建築工地眾多，警方除請建設公司對於工地內器具、材料須妥善做好保全設施外，轄區派出所也落實防竊等宣導，加強可疑人車盤查，全力維持治安。
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