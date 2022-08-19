深夜噴漆塗鴉2店家遭殃 2男大生到案稱不知犯法

宋姓、李姓男大生日前深夜在台北市大同區2間店家鐵們上噴漆創作。記者李隆揆／攝影 宋姓、李姓兩名男大生日前深夜，在台北市大同區2間店家鐵門上噴漆創作，店主發現後報警處理，警方近日將2人通知到案，2人悔稱不知所為犯法，警詢後依廢棄物清理法函請台北市環保局裁罰。

警方調查，正就讀大學的23歲宋男及22歲李男7月27日凌晨3時許，在大同區昌吉街上1間早餐店及1間小吃店外，朝店家鐵門上噴漆塗鴉，員警到場時2人已逃逸無蹤，警方調閱監視器畫面掌握2人特徵及行蹤，8月12日在查訪過程中撞見宋、李2人，當即帶返警所詢問。