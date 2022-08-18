損失估達16萬！聯結車繩斷200箱米酒當場噴飛 駕駛還要吃罰單

高雄60歲尤姓男子今天上午駕駛營業貨運曳引車裝載綑綁「米酒」，行經岡山區岡山路與河堤路二段時，因後方繩索突然斷裂，導致多箱米酒翻落至路面。記者陳弘逸／翻攝

尤姓男子今天上午駕駛聯結車行經高雄岡山右轉時，裝載的200箱米酒繩索突然斷裂，米酒全部散落一地，初估損失達新台幣16萬元。警方依法製單舉發，可處3000到1萬8000元罰鍰。

高雄市政府警察局岡山分局晚間向中央社記者表示，60歲尤男上午10時許駕駛營業聯結車沿岡山路行駛，準備右轉河堤路二段時，車上綑綁米酒的繩索突然斷裂，車上酒瓶散落在地，所幸未造成道路回堵。

岡山分局壽天派出所員警獲報到場後，隨即通報清潔隊、菸酒公司等人員到場清理散落物。但因事故未造成人員傷亡及其他意外，警方派員在場實施交通管制及疏導，並未導致用路回堵。

警方調查，尤男當天是從屏東內埔工業區運載米酒至高雄岡山區的台灣菸酒岡山營業所，不料行經岡山路段時貨品脫落。尤男酒測值為0。

不過，警方依尤男載運每箱約20瓶米酒，共200箱計算，初估損失至少16萬元。尤男不僅恐須賠上米酒損失，警方事後還將依違反道路交通管理處罰條例第30條第一項第二款「所載貨物脫落、掉落，處汽車駕駛人3000元至1萬8000元」製單舉發開罰。

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