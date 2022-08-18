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台南新臨安橋發現浮屍 男子疑久病輕生

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警二分局海安派出所員警今天下午4時40分許接獲民眾報案，民生路新臨安橋下發現有人漂浮在運河上，經員警趕赴現場，消防人員下水將該年約70歲男子救起時已無生命跡象，經送往郭綜合醫院搶救仍不治。經警方查證，林男疑罹癌末期久病輕生，已通報檢方相驗，釐清死因。

據調查，有民眾在附近大樓發現新臨安橋下疑有人漂浮在運河上，消防局據報後馬上出動消防人車趕往救援，兩名消防人員下水將該名男子救起時已無生命跡象，經救護車緊急後送醫院搶救，仍告不治。

員警在死者身上找到一串鑰匙，並在案發附近尋獲死者所騎乘的機車，車輛完整無毀損。經鑑識人員初步勘察採驗，死者全身無發現明顯外傷。經通知家屬到場指認，確認死者為70歲林姓男子，家屬表示死者罹癌末期，懷疑他久病輕生，已通報檢方相驗。

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員警在死者身上找到一串鑰匙，並在案發附近尋獲死者所騎乘的機車，車輛完整無毀損。記者邵心杰／翻攝
員警在死者身上找到一串鑰匙，並在案發附近尋獲死者所騎乘的機車，車輛完整無毀損。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局消防人員下水將70歲林姓男子救起時已無生命跡象，經送往郭綜合醫院搶救仍不治。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局消防人員下水將70歲林姓男子救起時已無生命跡象，經送往郭綜合醫院搶救仍不治。記者邵心杰／翻攝

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