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花蓮鐵路雙軌化工程 工人誤觸高壓電送醫不治
交通部鐵道局在花蓮縣中南區進行雙軌化工程，施工廠商今天在萬里溪橋畔火車鐵軌旁載運材料時，疑因工程車吊臂觸碰到電線，導致36歲蘇姓男性工人不慎觸電傷重，送醫不治。
現場施工人員向警消表示，3人載運彈性基鈑到工地，卸下幾批後正要休息時，看到蘇男在車體後輪處碰到車輛護欄後癱軟倒地，趕緊將他拉離車旁，才發現工程車吊臂觸碰到台電電線，懷疑蘇男觸電。
鳳林消防分隊高級救護技術員許漢平接受媒體採訪指出，到場後蘇男已經沒有呼吸心跳，現場實施心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟電擊去顫器（AED），檢傷發現患者腳掌有疑似觸電的焦黑情況，送往台北榮民總醫院鳳林分院急救。
警方表示，蘇男送醫後，在下午4時許被宣告不治，事發原因仍待調查。
鐵路改建工程局東部工程處段長江俊宏接受中央社記者採訪指出，出事地點正在進行南平至萬榮間雙軌化工程，今天由承包商的協力廠商運送施工材料，發生意外後已聯繫工人的家屬，並通報北區職業安全衛生中心，將配合警方調查事發原因。
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