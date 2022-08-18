地檢署開庭後沒錢搭車 大膽搶匪在院檢門口搶劫法官助理

鄭姓男子今年1月因案到新北地檢署開庭，準備離開時因沒錢搭計程車，竟大膽在院檢大門口搶奪當時正在等紅燈準備離開的張姓法官助理，在張姓法助強力抵抗下，鄭男才收手沒有搶成，新北地檢署今依搶奪罪起訴鄭男。

檢警調查，鄭男今年1月4日晚間因案到新北地檢署開庭，晚上9時許準備離開時，發現身上沒錢可搭車，見一名張姓法助騎著機車，在院檢共用大門閘道處停等紅燈，竟自張姓法助左後方悄悄靠近，大膽趁張姓法助不注意時， 伸手抓住張姓法助掛在機車踏墊前、僅裝有一個保溫杯的手提袋準備搶走。

張姓法助強力抵抗，並喝斥鄭男「在幹嘛」要他鬆手，兩人拉扯間張姓法助連人帶車倒地，鄭男見狀才收手，悻悻然離去。張姓法助事後向轄區土城分局報案，鄭男坦承犯行，稱因沒錢搭車，才想搶看看張姓法助的手提袋內有沒有錢，新北地檢署今依搶奪未遂罪起訴鄭男。