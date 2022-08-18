皮夾掉落公車上 暖警迅速尋回

台北市一名李姓女子，搭公車返家途中，皮夾卻大意掉落在公車上，不知如何是好下，找上警方求助；中正二警分局南海派出所員警獲報後，查詢公車動態，陪同李女找到搭乘的公車，找回皮夾。

「警察先生，不好意思，我的小皮夾掉了，可以幫我找回嗎？」李女（32歲）日前帶著沮喪的心情撥打110報案專線，想請警察幫忙，中正二分局南海路派出所巡佐蘇建國、警員陳同昭獲報立即趕往協助。

員警到場詢問李女得知，原來李在10分鐘前，搭乘706路線公車下車返家，途中發現皮夾遺落在公車上，蘇員、李員立即查詢公車動態，發現李女所搭乘的公車，正朝著重慶南路前進。

警方立即前往該處，等到李女原先搭乘的公車靠站後，立即陪同李女走上公車向司機說明緣由，李女也找到皮夾，對於員警積極執勤作為及熱忱為民服務精神表達由衷謝意。

中正二分局表示，肯定執勤員警的愛心與關懷，展現出「同理心」，秉持著「民眾的小事就是警察的大事」，有效發揮警察為民服務的精神。同時宣導民眾外出應隨時注意自身貴重物品，保持在視線範圍之內。