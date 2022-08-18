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女子象鼻岩外礁散心…下雨路滑摔傷 海巡出動橡皮艇救援
吳姓女子今天到新北市瑞芳區象鼻岩海岸遊玩，走上外礁時滑倒求助。救難人員認為海路救援比陸路容易，由海巡隊員駕駛橡皮艇接她上船後，載回港區由救護車送醫臉險。
海巡署第2（北基）巡防區指揮部今天下午2點48分，接獲新北市消防局通報，有名女性受困在象鼻岩離岸礁石，立即派遣北部分署第2岸巡隊深澳安檢所、第2機動巡邏站人員前往救援。
海巡人員駕駛救生艇與瑞芳消防分隊人員共同前往救援，抵達現場後，順利將年約40歲吳姓女子接上船，載返深澳漁港送醫。
據了解，吳了上午前往象鼻岩海岸散心，沿著礁石走上外礁時，沒想到變天下雨，她在要返回海岸時，因為礁石濕滑，在撿拾鞋子時，不慎跌倒受傷，因此打「119」求助。
第2岸巡隊表示，民眾在港區或岸際如遭遇緊急救援事件，可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將立即前往及提供必要協助，爭取黃金救援時間。
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