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影／發生兇殺案…「榮譽國民之家」全台16處 主要安置照護榮民
今天凌晨發生兇殺案的三峽安養機構，是隸屬於國軍退除役官兵輔導委員會－「榮譽國民之家」，全台目前共設有 16處，主要安置退役榮民，服務範圍包括「榮民夫婦自費安養」、「失能榮民自費養護」，2017年2月開放65歲以上中華民國籍身分醫般民眾申請自費入住。
據了解，最早在1953年分別在新竹市、臺南市、屏東市、花蓮市成立4處「榮譽國民之家」。最初是隸屬在台北市政府社會局；或台灣省政府社會處，直到1981年7月改由國軍退除役官兵輔導委員會管理。目前全台有16處榮民之家，共計超過8000個床位，是台灣目前規模最大的長照服務體系。
榮民之家早期以公費就養，照顧因戰（公）致身心障礙或年老無依的榮民，1990年開始試辦榮民自費安養，並在1994年設立榮民自費安養中心，直到2013年11月，改制為「榮譽國民之家」，2017年2月15日開放65歲以上設籍中華民國之一般民眾自費申請入住，這次發兇案的「台北榮譽國民之家」既屬於安養、養護之醫養合一的服務照顧類型。
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