影／發生兇殺案…「榮譽國民之家」全台16處 主要安置照護榮民

今天凌晨發生兇殺案的三峽安養機構，是隸屬於國軍退除役官兵輔導委員會－「榮譽國民之家」，全台目前共設有 16處，主要安置退役榮民，服務範圍包括「榮民夫婦自費安養」、「失能榮民自費養護」，2017年2月開放65歲以上中華民國籍身分醫般民眾申請自費入住。

據了解，最早在1953年分別在新竹市、臺南市、屏東市、花蓮市成立4處「榮譽國民之家」。最初是隸屬在台北市政府社會局；或台灣省政府社會處，直到1981年7月改由國軍退除役官兵輔導委員會管理。目前全台有16處榮民之家，共計超過8000個床位，是台灣目前規模最大的長照服務體系。