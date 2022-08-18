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新北中和河濱公園屍體擱淺瓦磘溝 衣著完整、身分待查
新北市中和區河濱公園的瓦磘抽水站，今天早上10點多，有民眾發現一具浮屍，嚇得報警稱「瓦磘溝有死人」，警方獲悉轉報消防隊打撈上岸，經查是一名年約50歲的中年男性、明顯死亡。
死者當時「擱淺」在泥沙上，衣著完整，身穿白色上衣、牛仔褲，腳還穿著白鞋，觀察沒有明顯傷勢，排除他殺嫌疑，經調閱監視器畫面，確認男子自行走下瓦磘溝後死亡；由於他身上沒有證件，身分待後續資料比對釐清。
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