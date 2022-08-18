男子兩度上鉤要匯款 警員勸阻：老朋友、妹婿都是假的

基隆市莊姓男子在網路加好友，有名「老朋友」慫恿他投資50萬元追求獲利，他到銀行匯款時，行員和警員聯手勸阻，別上詐騙集團的當。事隔沒幾天，莊男又到銀行要匯款借給「妹婿」，行員和警員現場打電話給妹妹，確認沒要借錢，他才發現差點又被騙了。

基隆警二分局表示，16日接獲「金融防詐通報網」通報，中國信託有名要匯款的莊姓男子，疑似誤信詐騙電話，請求協助。

信義派出所警員林霈和到了中國信託分行，看見莊男有點吃驚，因為莊幾天前才被剛加社群軟體好友，謊稱是他的「老朋友」的詐騙集團成員，要求他匯50萬元到指定帳戶，林員費了一番功夫才阻止他匯款，結果當天又到同一家銀行，說要匯款借給「妹婿」借款。

警員向莊問到妹妹的電話後，由行員打電話給她的妹妹，確認沒這回事，莊才恍然大悟。林員告知莊男，「假借親友」詐騙是常見手法，為免他再接到詐騙電話，協助他封鎖或刪除來電聯絡資訊。未來如果再接到類似電話，務必多方查證，避免掉入詐騙陷阱。

基隆警一分局轄區也有同為姓莊的男子，17日到華南銀行臨櫃要匯款12萬元。行員覺得不尋常通報警方，延平街派出所警員楊智軒、許毅賢到場了解狀況。

莊男原本向行員和警員說，經警員告知詐騙案例，莊才說出實情，表示在通訊軟體接到可以投資股票，快速獲利訊息，與對方聯絡後決定「投資」。因為對方特別交代絕對不能向行員和員警說是投資用途，而是要說精品服飾買賣或裝潢工程款等。

警員向莊男解釋，這是典型的假投資真詐騙手法，詐騙集團常利用高獲利誘餌，吸引民眾上鉤，第一筆錢匯出去，可能還會持續被騙，最後別說沒有獲利，可能連本錢都拿不回來。