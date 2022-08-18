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8旬退休老闆拿300萬現鈔買魚貨疑遭詐 被勸反惱羞投訴

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區一名8旬老翁昨下午背著300萬現金，在親友陪同下到銀行，稱要「買魚貨」需臨櫃匯款，行員察覺有異報警；警方到場苦勸他誤輕信詐團手法，但他仍堅稱認識3個月的「朋友」不會騙自己，還說要投訴銀行，最後在警方堅持下才放棄。

桃園警分局武陵派出所昨天13時許獲報，轄內銀行遇到民眾異常匯款，且不願接受行員勸導，請警方派員協助。

警員鄭志宇及楊凱傑立即趕抵現場，發現是林老先生（88歲）攜帶現金300萬，由兒子友人陪同下準備臨櫃匯款，向行員表示要「買魚貨」用，但受款帳號卻被通報警示，行員與友人多方勸導，他仍堅持己見。

警方詢問對象是誰，林翁都不說，只說已經認識3個月的朋友不會騙他，急切請員警不要阻止他賺錢；員警又提出帳號被列警示，表示曾經涉及犯罪，很可能上當，但林翁卻說「我這個年紀不騙人就很好了，怎麼可能被騙」，十分堅持，還憤怒要求行員寫報告，表示要投訴。

員警研判「買魚貨」等名目，往往是詐團要求被害者謊稱，立即提出相關案例苦勸老先生，「存在銀行不是很好嗎」，再經友人、行員接力說明，老先生終於軟化說「我要回家睡覺」，放棄匯款。

警方呼籲，投資應循正當管道，勿輕信不明資訊，以免成為詐騙受害人。要幫民眾守住荷包，有賴金融機構從業人員細心關懷提問，並與警方充分協調合作，警方對聯手阻止詐騙成功案例，會擇優公開表揚，希望可以發揮標竿學習成效，減少民眾受騙機會。

林姓老翁帶300萬現金，要匯款給被通報警示帳戶，警方趕忙勸阻。記者楊湛華／翻攝
林姓老翁帶300萬現金，要匯款給被通報警示帳戶，警方趕忙勸阻。記者楊湛華／翻攝

桃園 詐騙

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