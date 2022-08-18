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成大醫學院採購弊案 涉案女職員15萬交保
台北地檢署偵辦成大醫學院女職員李美惠，利用負責院內冷氣濾網請購、採購及驗收業務時，涉嫌勾結得標廠商晟鼎科技，於驗收數量時放水，再將院方溢付的貨款與晟鼎三七分帳，藉此三度收取回扣約20萬元。李女經檢方複訊後，依涉犯貪汙治罪條例以15萬元交保，晟鼎董事長陳昕逸、總經理謝金成及楊姓、蕭姓主管、鄭姓承辦人，各以10到20萬元交保候傳。
位於新北市新店的晟鼎科技，主要業務為各式空氣濾清設備，滿足半導體廠、光電廠、電子廠、精密機械、紡織廠、製藥廠、發電廠對於無塵室的需求，以及使用空調設施的捷運、大樓、百貨公司、航站等公共區域對於空氣潔淨的需求。
檢調查出，由於成大醫學院對於冷氣濾網係採整批採購、集中管理，有更換需求時才去領取，因此平時不太會有機會發現濾網短少。負責該項業務的李女，於是利用此漏洞與晟鼎勾結，明知對方交貨的濾網數量不足，仍放水通過驗收，晟鼎則將不足額數量的濾網價金中7成，作為李女的回扣。
檢調懷疑，李女藉此自2018年到2020年間，三度藉由濾網採購案，收取晟鼎回扣約20萬元。昨拂曉前往台南成大醫學院，先告知校方並出示搜索票，接著前往李女辦公室、住處及晟鼎相關人等共6人、11個處所搜索，並帶回偵訊。
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