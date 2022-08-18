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影／汐止警方取締酒駕 才開張20分鐘抓3起醉機車騎士
新北市警方日前下午在汐止區北山大橋機車引道執行取締酒駕，攔檢才20分鐘，就查獲3起機車騎士酒測值超標。汐止警方呼籲，警方防制酒駕24小時不間斷，駕駛人切勿心存僥倖。
汐止警分局交通分隊員警8月13日下午2時在汐止區大同路一段、民權街口之北山大橋機車引道執行取締酒駕，才攔查20分鐘，先後查獲機車騎士姜姓男子（39歲）、許姓男子（55歲）、廖姓男子（39歲）3人酒測值超標，警詢後將姜男、許男與廖男依公共危險罪嫌移送法辦。
汐止警分局交通分隊長徐冠明表示，警方防制酒駕24小時不間斷，駕駛人切勿心存僥倖，飲酒後務必搭乘大眾交通工具、代叫計程車或代駕服務，千萬不要心存僥倖，以免遭攔查酒測值超標破財還要背負刑事責任，屆時就後悔莫及。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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