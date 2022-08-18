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花蓮汽修廠起火傳爆炸聲 波及相鄰2戶透天厝

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣花蓮市尚志路一間鐵皮汽修廠，於今天凌晨3點多時發生火警，因廠內堆放汽、機油等易燃物品，讓火勢一發不可收拾，甚至傳出爆炸聲響。除了廠房付之一炬，還波及延燒相鄰2戶透天厝，所幸住戶及時逃生無人傷亡，詳細起火原因尚需調查。

花蓮縣消防局表示，今天凌晨3點25獲報尚志路一處民宅發生火警，隨即派遣7分隊、特搜大隊出動，共有22輛消防車輛及59名警、義消趕往現場灌救。

消防人員到場時，發現該處是一間汽修廠，已全面燃燒，由於周邊多為連棟平房，火勢開始延燒兩側鄰宅，消防人員先拉水線阻擋火舌，再進入汽修廠內搶救，火勢在1小時後撲滅，不過隔壁2戶民宅已被燒成廢墟，幸好居民都已順利逃生，起火原因由火調科調查。

附近鄰居說，汽修廠昨晚10點就打烊，廠內沒人受困，原本正在熟睡，突被爆炸聲驚醒才外出查看，赫然看到汽修廠火勢猛烈，趕緊叫醒附近居民逃命，度過驚魂一夜。

消防局呼籲，工廠擺放易燃物必須遠離火源，在離開時記得一定要檢查電器是否關閉，避免電器短路釀禍。

花蓮一間汽修廠深夜遭到祝融，消防人員拉水線全力灌救。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮一間汽修廠深夜遭到祝融，消防人員拉水線全力灌救。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮一間鐵皮汽修廠，於今天凌晨3點多時發生火警，火勢一發不可收拾，還波及延燒相鄰2戶透天厝。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮一間鐵皮汽修廠，於今天凌晨3點多時發生火警，火勢一發不可收拾，還波及延燒相鄰2戶透天厝。圖／花蓮縣消防局提供

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