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訂桌請墾丁餐廳先墊紅酒款 警方提醒是詐騙新招

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

疫情趨緩，受衝擊的觀光業逐漸復甦，屏東墾丁餐廳最近紛紛收到團體訂桌訂單，但附帶要求餐廳代購高檔紅酒且先墊款的怪異訊息，因留言的訊息字體是簡體字，且要求墊款有違常理，相互提醒勿受騙；恆春警方說，這是新型態且手法粗糙的詐騙，迄未接獲店家受騙報案，也提醒店家接到來路不明的訂單，要多方查證和確認。

恆春警方說，詐騙方式是詐騙集團以以電話冒稱某公司、團體要辦理聚餐、員工旅遊等活動，要向餐廳預訂數日大量訂桌，和業者加LINE連線後，再詐稱該公司有特殊需求，供餐期間指定特定紅酒品牌，請餐廳先向某特定酒商匯款進貨，該公司會在訂餐結束後一併結帳。

警方說，為取信店家，詐騙集團甚至偽造匯款單據，詐稱已先行將款項匯至餐廳帳戶以取信店家，要是餐廳依詐諞集團提供之帳戶將代訂紅酒款項匯出，就會遭詐騙集團封鎖且直接消失；請餐廳先代匯上萬元的部分貨款，餐廳除損失紅酒貨款，還會損失準備食材、原定可提供服務的營業損失，餐廳損失不輕。

收到訊息的業者表示，對方帶有大陸口音，來電指是有友人來過推薦，接著強調要連續訂桌多日，每桌超過5000、6000元的高價桌餐，並請業者加LINE好聯繫，接著要求業者購買指定品牌紅酒，所附的紅酒品牌是台灣看不到的，要跟特定酒商訂購，請店家先代墊，他感覺很怪，怕墊付後錢被騙走，誰地方社群網路發文提醒勿受騙。

恆春警分局長林明波表示，這是利用大量訂餐使餐廳放下戒心再詐取財物，有餐廳接獲此類詐騙電話，但餐廳相當有警覺心，發覺有異便以該店未提供酒水或外帶酒類而予拒絕，尚未有店家蒙受損失，呼籲請餐廳或其他店家特別注意，遇有來路不明訂單請店家多方查證，並與同業互相交流，互相宣導，或去電165反詐騙電話諮詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東墾丁餐廳最近紛紛收到團體訂桌訂單，但附帶要求餐廳代購高檔紅酒且先墊款的怪異訊息，因留言的訊息字體是簡體字，且要求代墊款有違常理，相互提醒勿受騙。圖／警方提供
屏東墾丁餐廳最近紛紛收到團體訂桌訂單，但附帶要求餐廳代購高檔紅酒且先墊款的怪異訊息，因留言的訊息字體是簡體字，且要求代墊款有違常理，相互提醒勿受騙。圖／警方提供

餐廳 詐騙集團 紅酒

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