孫頭破血流受困車陣中 嬤攔警車3分鐘護送就醫

台中市警局霧峰分局萬豐派出巡佐曾景釧今天說，吳姓婦人因12歲孫子騎腳踏車摔傷頭破血流，開車送孫子就醫途中卻遇塞車，受困車陣中，焦急不已，剛好他和警員錢志豪巡邏經過，見婦人招手求助，立即一路鳴警報器，花了約三分鐘順利護送護祖孫倆抵醫院就醫。

員警日前在傍晚巡邏行經霧峰區中正路與山腳巷口時，突有一名塞在車陣中的女轎車駕駛人匆忙下車，對警方招手求助，並表示孫子騎腳踏車摔倒頭破血流，自行開車送醫卻遇塞車，心急如焚。

員警見狀，趕緊讓受傷的孩童及婦人坐上警車，一路鳴警報器護送至醫院，在員警的協助下，本來約十多分鐘的路途，僅僅花約三分鐘就順利送至亞大醫院急診室救護。

婦人表示，她住霧峰區中正路與豐營巷附近，因孫子騎腳踏車不慎跌倒，導致頭部血流不停，自行開車送醫卻遇塞車，慶幸遇到熱心員警緊急幫忙送醫救護，避免發生生命危害。