快訊

大吃大喝後努力運動抵消還是會早死 哈佛專家告訴你殘酷真相

76行者前總召陳修將毆死女友 傷害致死罪判9年6月

整理包／百里侯派誰爭霸？選戰倒數百日 看各黨22縣市長提名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國外回台隔離情緒不穩 他火燒防疫旅館下場判1年徒刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

盧姓男子去年從土耳其返台入住台中1間3星級防疫旅館，卻僅因個人情緒不穩竟在房內燒衣服、衛生紙釀火災，警消到場時還干擾救災被壓制送醫，審理時盧雖坦承並主張自首、情堪憫恕要求減刑，但法院均認不符要件，且他險釀重大災害等，依放火罪判他1年徒刑，可上訴。

檢警調查，盧男（30歲）因從國外返台接受防疫隔離，期間卻引發情緒不穩，去年11月30日晚上8點多在台中市中區某間3星級旅館房間內，竟拿自己的衣服、衛生紙放入垃圾桶，再用打火機點燃引起火勢。

盧眼見燒起來通報旅館人員，同時間也觸發警報，經消防到場撲滅才未釀嚴重災情；警方也查出，盧同月27從土耳其入境，當時住在旅館6樓，起火後還一度阻止消防人員滅火，情緒激動不斷大吼，最後壓制後送醫。

盧事後在警詢、偵查及審理中均坦承不諱，並有火警現場照片、房務人員證詞及及火場鑑定報告佐證；法院認定，盧同時犯公共危險放火燒毀他人所有物致生公共危險罪、放火燒毀自己所有物致生公共危險罪，因想像競合從重依前罪論處。

另盧曾主張自首、情堪憫恕等要求減刑，但法院發現，起火後盧雖然有打電話給櫃台但沒告知房號，也沒委託報警通知消防，而是櫃台人員經總機螢幕顯示才得知失火房號，且盧掛電話沒多久，飯店消防警報器就響起。

加上警消人員到場後，因盧男不配合最終被壓制，可見他並不符合自首要件；另審酌他僅因隔離情緒不穩就縱火，恐釀重大災害，也不適用刑法第59條情堪憫恕要件減刑。法院考量，盧犯後坦承和旅館和解，依放火罪判他1年。

盧男當時情緒不穩火燒防疫旅館，被壓制後強制送醫。圖／報系資料照
盧男當時情緒不穩火燒防疫旅館，被壓制後強制送醫。圖／報系資料照

延伸閱讀

南市最繁忙消防大隊 靠交心招募企業義消現成果

進一步和解？以色列宣布：與土耳其全面恢復外交關係

桃園防災館夏令營超搶手 學童操瞄子射水另類消暑

精進消防知識 南市消防將直播抽獎送贈品

相關新聞

中山高新營貨櫃車、聯結車擦撞翻覆 1死2傷全線封閉

中山高北上台南新營路段，今晨發生貨櫃車與聯結車追撞翻覆事故，不幸造成1死2輕重傷，目前新營至嘉義水上間全線封閉中，詳細肇...

獨／網貼高捷列車失火冒煙照是假的 警要約談貼文者

高雄市一名許姓男子昨深夜在臉書社團貼文附照指，「捷運是失火了嗎？怎麼煙那麼大」，高捷第一時間即澄清列車並無異常，並懷疑是...

訂桌請墾丁餐廳先墊紅酒款 警方提醒是詐騙新招

疫情趨緩，受衝擊的觀光業逐漸復甦，屏東墾丁餐廳最近紛紛收到團體訂桌訂單，但附帶要求餐廳代購高檔紅酒且先墊款的怪異訊息，因...

孫頭破血流受困車陣中 嬤攔警車3分鐘護送就醫

台中市警局霧峰分局萬豐派出巡佐曾景釧今天說，吳姓婦人因12歲孫子騎腳踏車摔傷頭破血流，開車送孫子就醫途中卻遇塞車，受困車...

國外回台隔離情緒不穩 他火燒防疫旅館下場判1年徒刑

盧姓男子去年從土耳其返台入住台中1間3星級防疫旅館，卻僅因個人情緒不穩竟在房內燒衣服、衛生紙釀火災，警消到場時還干擾救災...

中山高新營1死2傷重大車禍 北上持續封閉建議改道

中山高北上台南新營路段，今晨發生2輛聯結車追撞，釀成1死2傷慘劇，是否酒駕待釐清，目前北上車道持續封閉拖吊作業中，警方建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。