國外回台隔離情緒不穩 他火燒防疫旅館下場判1年徒刑

盧姓男子去年從土耳其返台入住台中1間3星級防疫旅館，卻僅因個人情緒不穩竟在房內燒衣服、衛生紙釀火災，警消到場時還干擾救災被壓制送醫，審理時盧雖坦承並主張自首、情堪憫恕要求減刑，但法院均認不符要件，且他險釀重大災害等，依放火罪判他1年徒刑，可上訴。

檢警調查，盧男（30歲）因從國外返台接受防疫隔離，期間卻引發情緒不穩，去年11月30日晚上8點多在台中市中區某間3星級旅館房間內，竟拿自己的衣服、衛生紙放入垃圾桶，再用打火機點燃引起火勢。

盧眼見燒起來通報旅館人員，同時間也觸發警報，經消防到場撲滅才未釀嚴重災情；警方也查出，盧同月27從土耳其入境，當時住在旅館6樓，起火後還一度阻止消防人員滅火，情緒激動不斷大吼，最後壓制後送醫。

盧事後在警詢、偵查及審理中均坦承不諱，並有火警現場照片、房務人員證詞及及火場鑑定報告佐證；法院認定，盧同時犯公共危險放火燒毀他人所有物致生公共危險罪、放火燒毀自己所有物致生公共危險罪，因想像競合從重依前罪論處。

另盧曾主張自首、情堪憫恕等要求減刑，但法院發現，起火後盧雖然有打電話給櫃台但沒告知房號，也沒委託報警通知消防，而是櫃台人員經總機螢幕顯示才得知失火房號，且盧掛電話沒多久，飯店消防警報器就響起。