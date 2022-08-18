快訊

大吃大喝後努力運動抵消還是會早死 哈佛專家告訴你殘酷真相

76行者前總召陳修將毆死女友 傷害致死罪判9年6月

整理包／百里侯派誰爭霸？選戰倒數百日 看各黨22縣市長提名

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中山高新營1死2傷重大車禍 北上持續封閉建議改道

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

中山高北上台南新營路段，今晨發生2輛聯結車追撞，釀成1死2傷慘劇，是否酒駕待釐清，目前北上車道持續封閉拖吊作業中，警方建議用路人提前改道。

國道四隊初步調查，事件發生在清晨4點許，肇事地點在北上282.2公里處，當時半聯結車疑因操作不當擦撞外側護欄後側翻於車道上，後方另輛全聯結車因未注意車前狀況追撞，造成該全聯結車翻覆並撞擊內側護欄。

結果事故後現場3人受傷，56歲半聯結車司機王男遭夾擊車內受困，經消防隊員救出意識模糊ohca，緊急送往柳營奇美醫院急救在清晨5點24分宣告不治。

翻覆車道上另輛全聯結車30多歲郭姓及楊姓男子自行脫困，意識均清楚，也被送往柳營奇美醫院，郭有閉鎖性骨折，身上多處擦挫傷，轉送永康奇美醫院開刀，楊男僅額頭有擦傷，留院觀察後已出院。

至於兩造是否酒駕，警方說，仍待酒測釐清。

由於車禍現場聯結車橫躺全部車道，護欄受損影響行車，國道警方為加速拖吊作業，緊急封閉北上新營至嘉義水上路段，不少人紛紛在下新營交流道，上午8點多還發生另起追撞事故，所幸人員無大礙，由於拖吊作業仍要持續一段時間，警方建議北上用路人可過麻豆交流道後改從台84線轉國三或台61線北上。

中山高新營1死2傷重大車禍，北上持續封閉中，警方建議用路人改道。圖 ／讀者提供
中山高新營1死2傷重大車禍，北上持續封閉中，警方建議用路人改道。圖 ／讀者提供
中山高新營1死2傷重大車禍，北上持續封閉中，警方建議用路人改道。圖 ／讀者提供
中山高新營1死2傷重大車禍，北上持續封閉中，警方建議用路人改道。圖 ／讀者提供

車道 奇美醫院

延伸閱讀

中山高北上新營路段貨櫃車、聯結車擦撞翻覆　釀1死2傷全線封閉中

南市環保局推點餐環保 新營36家響應免收外送費

疑未注意車前 台74線三車追撞釀回堵

疑行車糾紛 中山高台南安定段轎車硬攔聯結車警送辦

相關新聞

中山高新營貨櫃車、聯結車擦撞翻覆 1死2傷全線封閉

中山高北上台南新營路段，今晨發生貨櫃車與聯結車追撞翻覆事故，不幸造成1死2輕重傷，目前新營至嘉義水上間全線封閉中，詳細肇...

獨／網貼高捷列車失火冒煙照是假的 警要約談貼文者

高雄市一名許姓男子昨深夜在臉書社團貼文附照指，「捷運是失火了嗎？怎麼煙那麼大」，高捷第一時間即澄清列車並無異常，並懷疑是...

訂桌請墾丁餐廳先墊紅酒款 警方提醒是詐騙新招

疫情趨緩，受衝擊的觀光業逐漸復甦，屏東墾丁餐廳最近紛紛收到團體訂桌訂單，但附帶要求餐廳代購高檔紅酒且先墊款的怪異訊息，因...

孫頭破血流受困車陣中 嬤攔警車3分鐘護送就醫

台中市警局霧峰分局萬豐派出巡佐曾景釧今天說，吳姓婦人因12歲孫子騎腳踏車摔傷頭破血流，開車送孫子就醫途中卻遇塞車，受困車...

國外回台隔離情緒不穩 他火燒防疫旅館下場判1年徒刑

盧姓男子去年從土耳其返台入住台中1間3星級防疫旅館，卻僅因個人情緒不穩竟在房內燒衣服、衛生紙釀火災，警消到場時還干擾救災...

中山高新營1死2傷重大車禍 北上持續封閉建議改道

中山高北上台南新營路段，今晨發生2輛聯結車追撞，釀成1死2傷慘劇，是否酒駕待釐清，目前北上車道持續封閉拖吊作業中，警方建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。