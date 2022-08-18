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中山高新營1死2傷重大車禍 北上持續封閉建議改道
中山高北上台南新營路段，今晨發生2輛聯結車追撞，釀成1死2傷慘劇，是否酒駕待釐清，目前北上車道持續封閉拖吊作業中，警方建議用路人提前改道。
國道四隊初步調查，事件發生在清晨4點許，肇事地點在北上282.2公里處，當時半聯結車疑因操作不當擦撞外側護欄後側翻於車道上，後方另輛全聯結車因未注意車前狀況追撞，造成該全聯結車翻覆並撞擊內側護欄。
結果事故後現場3人受傷，56歲半聯結車司機王男遭夾擊車內受困，經消防隊員救出意識模糊ohca，緊急送往柳營奇美醫院急救在清晨5點24分宣告不治。
翻覆車道上另輛全聯結車30多歲郭姓及楊姓男子自行脫困，意識均清楚，也被送往柳營奇美醫院，郭有閉鎖性骨折，身上多處擦挫傷，轉送永康奇美醫院開刀，楊男僅額頭有擦傷，留院觀察後已出院。
至於兩造是否酒駕，警方說，仍待酒測釐清。
由於車禍現場聯結車橫躺全部車道，護欄受損影響行車，國道警方為加速拖吊作業，緊急封閉北上新營至嘉義水上路段，不少人紛紛在下新營交流道，上午8點多還發生另起追撞事故，所幸人員無大礙，由於拖吊作業仍要持續一段時間，警方建議北上用路人可過麻豆交流道後改從台84線轉國三或台61線北上。
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