高捷冒煙是假的！發文者認錯道歉：是雨天鏡頭有霧氣

許姓網友昨晚在臉書「爆廢公社」發文指高捷車廂失火冒煙，引發一陣虛驚，高捷第一時間對外澄清此事子虛烏有，也聯繫該名網友，發文者今天在臉書抱歉，表示是大雨導致手機鏡頭有霧氣，想搞笑卻惹出大風波，覺得懊悔。

高捷公關處長王柏雁說，大眾捷運系統惡作劇文不會太常見，因為立即會引發恐慌，高捷營運14年來，「我們有注意並進一步處理的這還是第一次」。

王柏雁表示，昨夜高捷人員發現的第一時間即私訊對方，要求說明並向臉書檢舉貼文，今天已獲回應並公開道歉，傾向不會追究對方責任，但高雄捷運警察隊認為這有違法「社維法」疑慮，將進一步聯繫對方說明。

高捷運量在疫情嚴峻時期一度跌到谷底，近期疫情趨緩，高雄大型活動一檔接一檔，加上正逢暑假觀光熱潮，運量已有回升。日前台灣文博會在高雄舉辦，活動期間期間輕軌、捷運運量都明顯成長，輕軌在該周末運量有近5萬人次，較一般日約1.5萬高出許多。捷運也穩定回升，目前平常日約11至12萬人次，假日可達15萬人次。