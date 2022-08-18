快訊

柬埔寨吳哥美景黑暗面 年賺數百億是犧牲農民家園換來的

新北某榮民之家驚傳殺人案 87歲翁持酒瓶攻擊再以繩勒人致2死

「自殺炸彈客」闖阿富汗清真寺攻擊 爆炸釀10死27傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／網貼高捷列車失火冒煙照是假的 警要約談貼文者

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名許姓男子昨深夜在臉書社團貼文附照指，「捷運是失火了嗎？怎麼煙那麼大」，高捷第一時間即澄清列車並無異常，並懷疑是惡作劇，今早許男貼文致歉，指因鏡頭有霧氣，沒想到會搞出這麼大風波，警方認為已涉及公眾安全，將約談許到案說明。

許姓男子昨深夜在臉書社團「爆廢公社」貼文附照指，「捷運是失火了嗎？怎麼煙那麼大」，照片中可見列車上雖乘客沒幾人，但畫面一片霧濛濛。

許男貼文一出後，高雄捷運公司在第一時間隨即查證，並對外告知媒體，指「網路上有則貼文，指高捷列車有冒煙狀況，經查證，該列車無任何異常，亦無任何車上旅客有向司機員或車站人員反應車上有冒煙情事」。

高捷認為，這則貼文疑似為惡意的惡作劇，高捷列車與全系統目前一切正常，因此特別澄清。

許姓男子今天上午6點多在原貼文下方，貼出道歉文，指因大雨導致鏡頭有霧氣，所以拍起來才會霧濛濛，只是想會心一笑，沒想到會搞出那麼大的風波，還真的有人去查證，造成大家困擾很抱歉。

高雄捷運警察隊則表示，雖許姓男子聲稱拍照時是鏡頭有霧氣，且已致歉，但因涉及到公眾安全，仍將約談許男到案說明，以釐清確切動機。

高雄許姓男子昨深夜在臉書社團「爆廢公社」貼文附照指，「捷運是失火了嗎？怎麼煙那麼大」，高捷第一時間澄清並無此事，懷疑是惡作劇。圖／取自臉書爆廢公社
高雄許姓男子昨深夜在臉書社團「爆廢公社」貼文附照指，「捷運是失火了嗎？怎麼煙那麼大」，高捷第一時間澄清並無此事，懷疑是惡作劇。圖／取自臉書爆廢公社
許姓男子今天上午6點多在原貼文下方，貼出道歉文。圖／取自臉書爆廢公社
許姓男子今天上午6點多在原貼文下方，貼出道歉文。圖／取自臉書爆廢公社

捷運 高捷 假消息

延伸閱讀

高捷冒煙是假的！發文者認錯道歉：是雨天鏡頭有霧氣

網傳高捷列車冒煙 高捷駁：訊息不實在

捷運偷拍怕「構圖」不好 他竟然動手撩她裙擺下場出爐

8月1日原民日 穿原民服飾無限次免費搭高捷、輕軌

相關新聞

中山高新營貨櫃車、聯結車擦撞翻覆 1死2傷全線封閉

中山高北上台南新營路段，今晨發生貨櫃車與聯結車追撞翻覆事故，不幸造成1死2輕重傷，目前新營至嘉義水上間全線封閉中，詳細肇...

獨／網貼高捷列車失火冒煙照是假的 警要約談貼文者

高雄市一名許姓男子昨深夜在臉書社團貼文附照指，「捷運是失火了嗎？怎麼煙那麼大」，高捷第一時間即澄清列車並無異常，並懷疑是...

冰屍5年無人知？ 家屬隱瞞 訪查者沒轍

新北市政府社會局調查老婦冰屍案，表示老婦具低收入戶身分，喪葬費均可申請政府補助，無法接受她兒子稱失業缺錢無力安葬說法。不...

高捷冒煙是假的！發文者認錯道歉：是雨天鏡頭有霧氣

許姓網友昨晚在臉書「爆廢公社」發文指高捷車廂失火冒煙，引發一陣虛驚，高捷第一時間對外澄清此事子虛烏有，也聯繫該名網友，發...

影／詐團GG！警替婦守住80萬老本 分局長赴銀行表揚

阻詐成功！台中市清水警分局清水所警員王辰輔一連2天接獲報案，原來2位婦人均收到通訊軟體投資群組，詐騙集團指示到銀行匯款投...

網傳高捷列車冒煙 高捷駁：訊息不實在

疫情趨緩加上正值暑假觀光潮，高捷運量已從谷底回升，昨晚在社群網站上，有網友發文搭配車內照片指車廂冒煙，高捷回應，消息不實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。