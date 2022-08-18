獨／網貼高捷列車失火冒煙照是假的 警要約談貼文者

高雄市一名許姓男子昨深夜在臉書社團貼文附照指，「捷運是失火了嗎？怎麼煙那麼大」，高捷第一時間即澄清列車並無異常，並懷疑是惡作劇，今早許男貼文致歉，指因鏡頭有霧氣，沒想到會搞出這麼大風波，警方認為已涉及公眾安全，將約談許到案說明。

許姓男子昨深夜在臉書社團「爆廢公社」貼文附照指，「捷運是失火了嗎？怎麼煙那麼大」，照片中可見列車上雖乘客沒幾人，但畫面一片霧濛濛。

許男貼文一出後，高雄捷運公司在第一時間隨即查證，並對外告知媒體，指「網路上有則貼文，指高捷列車有冒煙狀況，經查證，該列車無任何異常，亦無任何車上旅客有向司機員或車站人員反應車上有冒煙情事」。

高捷認為，這則貼文疑似為惡意的惡作劇，高捷列車與全系統目前一切正常，因此特別澄清。

許姓男子今天上午6點多在原貼文下方，貼出道歉文，指因大雨導致鏡頭有霧氣，所以拍起來才會霧濛濛，只是想會心一笑，沒想到會搞出那麼大的風波，還真的有人去查證，造成大家困擾很抱歉。