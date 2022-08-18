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影／詐團GG！警替婦守住80萬老本 分局長赴銀行表揚

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

阻詐成功！台中市清水警分局清水所警員王辰輔一連2天接獲報案，原來2位婦人均收到通訊軟體投資群組，詐騙集團指示到銀行匯款投資，一人要投資60萬元、另名婦人投資20萬元，所幸行員機警報警，即時阻詐。清水警分局長游永中昨特地到銀行表揚王員與銀行行員，警民合作，攜手阻詐。

台中市60多歲紀姓婦人日前加入line的投資群組後，聽信佯稱客服人員指示，於前天中午1點多，前往清水區一間銀行要匯款60萬元；昨天中午1點多，另名同姓紀姓婦人也聽信投資人員指示，要匯款20萬元。

所幸銀行行員相當機警，發現2名婦人均說要投資，但細節又說不清楚，行員發覺有異趕緊通知警方到場。

巧合的是，2件阻詐案都是台中市清水警分局清水所警員王辰輔受理，經檢視及查證2名婦人提供的手機對話內容後，王戳破直言「這就是投資詐騙」，2名婦人才夢醒，所幸行員即時發現並報警阻詐成功。

清水警分局分局長游永中得知後，親自前往銀行向阻詐行員頒獎致意，表揚行員與員警機警共同阻詐行為，成功保住民眾辛苦的血汗錢。

游永中呼籲，民眾應相信警方及銀行行員，切勿聽信從未見過面的詐騙集團詐術話語，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。

台中市清水警分局清水所出所一連2天接獲報案，替2位婦人成功守住共８0萬元，即時阻詐。圖／讀者提供
台中市清水警分局清水所出所一連2天接獲報案，替2位婦人成功守住共８0萬元，即時阻詐。圖／讀者提供
台中市清水警分局清水所警員王辰輔一連2天接獲報案，替2位婦人成功守住共８0萬元，即時阻詐。圖／讀者提供
台中市清水警分局清水所警員王辰輔一連2天接獲報案，替2位婦人成功守住共８0萬元，即時阻詐。圖／讀者提供

詐騙集團 台中市

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