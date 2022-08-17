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竹東曾確診童氣管收縮休克 熱心警車鳴笛開道送醫救命
新竹縣竹東鎮前天上演一起驚險送醫案件，一位年僅1歲的幼童，與家人外出途中，突然氣管收縮休克，嚇得家長心急在路上攔路過警車，員警聽聞小朋友沒了呼吸，立即熱心鳴笛開道，一路護送到新竹馬偕醫院，順利挽救小生命。
據了解，事情發生在15日下午3時許，竹東警分局的員警駕駛警車在路上巡邏，行經北興路時，看到前方路中停放一輛閃著警示燈的廂型車，警車才剛從後方接近，廂型車上就跑下來一名慌張的民眾，以心急的口氣求員警能幫忙開道。
竹東警分局員警聽聞是幼童休克，二話不說立刻鳴警笛，沿途開道作前導車，一路護送小朋友進到新竹馬偕醫院急診室，及時搶救。
休克幼童家屬表示，小朋友才1歲多，前陣子剛確診過，但不知為何突然出現呼吸不順的情況，更當場吸不到氣休克，因事發突然，迫不得已只好攔警車求救，幸好員警熱心幫忙，孩子如今病況已好轉。
竹東警分局表示，家屬對員警的熱心協助感到十分感謝，也幸好同仁機警，才能保護民眾安全，讓原本竹東到市區的20分鐘車程，硬是縮短成10分鐘。
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