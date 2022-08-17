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南市最繁忙消防大隊 靠交心招募企業義消現成果

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府消防局推廣「企業義消」，全市各繁忙的第五救災救護大隊在消防弟兄奔走展現成果，除有業者因火災慘重經驗加入，更有業者認同帶領兒子響應，用具體行動力挺。

第五救災救護大隊涵蓋永康、仁德、歸仁等區，轄區工廠多、勤務繁重，人力需求大，對「企業義消」推動最有感。

義消第五大隊特搜分隊中隊長吳宗憲，是南天門繩索技術公司負責人，員工蔡志昂、林琮智，跟著吳宗憲學習繩索技能累積，其中林琮智年紀僅26歲。他說，從來不知道消防要學的技能這麼多，一度女朋友擔心轉漸安心全力支持。

義消第五大隊保西分隊顧問團長王一郎，為宗洋水族公司負責人，去年9月廠內火警受損，有感於場內災害初期控制的重要性，鼓勵並提攜廠內員工3名參加義消行列。

歸仁分隊顧問團長王茂吉，為祥吉興業負責人，更是將自己2個兒子王秉豐、王秉宏都帶入義消行列，王秉豐加入保西義消，王秉宏則加入歸仁義消，支援範圍涵蓋整個歸仁區。

消防局長李明峯、第五大隊鄭誌峰表示，企業義消每年可接受消防局專業訓練，建立消防搶救知識與救災技能訓練，加上員工對於場所空間、動線、作業情形、廠內危險物品及消防設備等資訊了解，能在災害應變時期，擔任初期救災及後續協助消防單位諮詢重要角色，也可擔任公司救災訓練種子教官，協助廠內外籍移工防災教育。

台南市政府消防局推廣「企業義消」，全市各繁忙的第五救災救護大隊消防弟兄奔走展現成果。圖 ／南市消防局第五救災救護大隊提供
台南市政府消防局推廣「企業義消」，全市各繁忙的第五救災救護大隊消防弟兄奔走展現成果。圖 ／南市消防局第五救災救護大隊提供
台南市政府消防局推廣「企業義消」，全市各繁忙的第五救災救護大隊消防弟兄奔走展現成果。圖 ／南市消防局第五救災救護大隊提供
台南市政府消防局推廣「企業義消」，全市各繁忙的第五救災救護大隊消防弟兄奔走展現成果。圖 ／南市消防局第五救災救護大隊提供

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