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影／艾成突離世...王瞳身心狀況虛弱 經紀方：請給一點空間走出傷痛

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
歌手艾成墜樓身亡，今天下午艾成妻子王瞳緊戴口罩、漁夫帽現身警局，做完筆錄後快速離開警局。記者曾原信／攝影
歌手艾成墜樓身亡，今天下午艾成妻子王瞳緊戴口罩、漁夫帽現身警局，做完筆錄後快速離開警局。記者曾原信／攝影

藝人艾成今天下午在板橋殯儀館由新北地檢署檢察官會同法醫相驗確認死因，確認為意外逝世，艾成妻子王瞳在警局做完筆錄也與其妹妹趕到殯儀館，面對大批守候媒體詢問，低頭不發一語。艾成所屬的鳳凰藝能公司總經理趙善意表示，已知艾成父母從馬西亞趕來台灣，因艾成篤信基督教，公司會全力協助家屬舉辦追思禮拜，同時希望各界給王瞳一點空間，讓她可以療傷止痛，盡快走出傷痛。

藝人艾成今天上午10時於新北市自宅墜樓身亡，下午3時30分左右，艾成妻子王瞳做完筆錄，全身包裹步出派出所，隨後驅車前往新北市立殯儀館。約莫一個小時車抵殯儀館，面對大批守候媒體詢問「昨天最後有說甚麼嗎？」王瞳在友人攙扶下，不發一語低頭走進相驗解剖中心。

「感謝所有關心艾成的粉絲及朋友們。」鳳凰藝能公司總經理趙善意於檢察官相驗後，面對大批媒體時表示，事發後已緊急通知艾成在馬來西亞的父母，相關手續也正與政府相關單位洽辦中，很快就會抵達台灣。

「王瞳目前身心狀況相當虛弱。」趙善意表示，任何人遇到這種事情的悲痛是無法用言語表達的，希望各界給王瞳一點空間，讓她可以療傷止痛，盡快走出傷痛。

趙善意說，由於艾成是基督教徒，未來的治喪將採宗教儀式，舉行追思禮拜。確切的日期將在確定之後向外界告知，至於是否開放粉絲追思會再遵循艾成家人和教會的意見，會想辦法盡量安排讓粉絲悼念。

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歌手艾成墜樓身亡，今天下午艾成妻子王瞳緊戴口罩、漁夫帽現身警局，做完筆錄後快速離開警局。記者曾原信／攝影
歌手艾成墜樓身亡，今天下午艾成妻子王瞳緊戴口罩、漁夫帽現身警局，做完筆錄後快速離開警局。記者曾原信／攝影

藝人艾成今天下午在板橋殯儀館由檢察官會同法醫相驗確認死因，藝人王瞳及其妹妹（中）在警局做為筆錄後也趕到殯儀館。記者王長鼎／攝影
藝人艾成今天下午在板橋殯儀館由檢察官會同法醫相驗確認死因，藝人王瞳及其妹妹（中）在警局做為筆錄後也趕到殯儀館。記者王長鼎／攝影

藝人艾成今天下午在板橋殯儀館由檢察官會同法醫相驗確認死因，藝人王瞳及其妹妹（中）在警局做為筆錄後也趕到殯儀館。記者王長鼎／攝影
藝人艾成今天下午在板橋殯儀館由檢察官會同法醫相驗確認死因，藝人王瞳及其妹妹（中）在警局做為筆錄後也趕到殯儀館。記者王長鼎／攝影

藝人艾成今天下午在板橋殯儀館由檢察官會同法醫相驗確認死因，艾成妻王瞳不發一語走進解剖室。記者王長鼎／攝影
藝人艾成今天下午在板橋殯儀館由檢察官會同法醫相驗確認死因，艾成妻王瞳不發一語走進解剖室。記者王長鼎／攝影

艾成 馬來西亞

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