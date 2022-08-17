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新北市議員旗幟被刀割破 中和警循線逮遊民
新北市議員游輝宂中和區後援會旗幟，前天遭不明人士用利器毀損，員警今天巡邏時發現，立刻調閱監視器畫面，發現是轄內遊民所為，至他常出現的公園找人。他坦承犯行，稱酒後被後援會成員辱罵，心情不好才拿小刀亂割，警詢後依毀損罪嫌送辦、社維法裁罰。
中和警方今天早上7點50分巡邏時，發現民德路上的市議員游輝宂後援會旗幟有破損，觀察認為是利器所為，主動調閱監視器畫面釐清犯嫌身分。
中和警方根據監視器畫面，認定是轄內遊民郎姓男子（55歲）於15日早上6點多犯案，派員去他常出沒的廣權公園找人。他果然在公園，見警尋問案情，辯稱當下喝酒，被游輝宂後援會成員罵，心生不滿持刀割破旗幟。
郎男今天早上11點多被逮，當下上半身赤裸、沒穿衣服，雖然沒有喝酒，但情緒略微激動，警詢後依毀損罪嫌送辦，另無故持刀部分，依違反社維法裁罰。
中和警方表示，獲悉後3小時內就將人逮捕到案，該遊民居無定所，後續已向社會局等單位聯繫，處理後續；同時將加強轄內選舉旗幟巡邏，防制不法情事發生。
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