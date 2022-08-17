快訊

丹堤將熄燈？ 八方雲集總座說話了

算不算凶宅？艾成7樓墜落捷運出口亡 專家教你這樣判斷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市議員旗幟被刀割破 中和警循線逮遊民

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
郎姓男子是遊民，上半身赤裸遭逮。記者翁至成／翻攝
郎姓男子是遊民，上半身赤裸遭逮。記者翁至成／翻攝

新北市議員游輝宂中和區後援會旗幟，前天遭不明人士用利器毀損，員警今天巡邏時發現，立刻調閱監視器畫面，發現是轄內遊民所為，至他常出現的公園找人。他坦承犯行，稱酒後被後援會成員辱罵，心情不好才拿小刀亂割，警詢後依毀損罪嫌送辦、社維法裁罰。

中和警方今天早上7點50分巡邏時，發現民德路上的市議員游輝宂後援會旗幟有破損，觀察認為是利器所為，主動調閱監視器畫面釐清犯嫌身分。

中和警方根據監視器畫面，認定是轄內遊民郎姓男子（55歲）於15日早上6點多犯案，派員去他常出沒的廣權公園找人。他果然在公園，見警尋問案情，辯稱當下喝酒，被游輝宂後援會成員罵，心生不滿持刀割破旗幟。

郎男今天早上11點多被逮，當下上半身赤裸、沒穿衣服，雖然沒有喝酒，但情緒略微激動，警詢後依毀損罪嫌送辦，另無故持刀部分，依違反社維法裁罰。

中和警方表示，獲悉後3小時內就將人逮捕到案，該遊民居無定所，後續已向社會局等單位聯繫，處理後續；同時將加強轄內選舉旗幟巡邏，防制不法情事發生。

新北市議員游輝宂中和區後援會旗幟，前天遭遊民持利器毀損，警方獲悉3小時內將人逮捕，清查動機是單純酒後情緒所為。記者翁至成／翻攝
新北市議員游輝宂中和區後援會旗幟，前天遭遊民持利器毀損，警方獲悉3小時內將人逮捕，清查動機是單純酒後情緒所為。記者翁至成／翻攝
新北市議員游輝宂中和區後援會旗幟，前天遭遊民持利器毀損，警方獲悉3小時內將人逮捕，清查動機是單純酒後情緒所為。記者翁至成／翻攝
新北市議員游輝宂中和區後援會旗幟，前天遭遊民持利器毀損，警方獲悉3小時內將人逮捕，清查動機是單純酒後情緒所為。記者翁至成／翻攝

監視器 遊民

相關新聞

冰屍5年！老婦心因性休克亡卻遭兒「藏冰箱」 檢詐欺偵辦中

新北市87歲老婦人過世後，竟被兒子冰藏在自家冰箱近5年，直到孫女遭受家暴對外揭露此事，新北社會局指處，兒子疑詐領老婦的社...

影／丈夫艾成身亡！王瞳全身包裹抵殯儀館 不發一語進解剖室

藝人艾成今天上午，於自宅墜樓身亡。下午3時30分左右，艾成妻子王瞳做完筆錄，全身包裹步出派出所，隨後驅車前往新北市立殯儀...

新北市議員旗幟被刀割破 中和警循線逮遊民

新北市議員游輝宂中和區後援會旗幟，前天遭不明人士用利器毀損，員警今天巡邏時發現，立刻調閱監視器畫面，發現是轄內遊民所為，...

影／雲林冷氣工人裝室外機意外墜樓 後腦著地送醫不治

雲林縣38歲外包李姓工人今下午在縣府社會處裝設冷氣室外機，疑因防護措施不完備、又重心不穩，不慎由4樓墜落，後仰墜落地面，...

烈嶼分院宿舍電線燒焦冒煙 消防人員趕往搶救虛驚一場

衛生福利部金門醫院烈嶼分院今天清晨傳出火警，頂樓宿舍房間內有聞到燒焦味，並有些許煙霧飄散其中，但未見有明火情形，消防人員...

影／艾成墜樓亡！王瞳赴警局作筆錄3小時 全身緊包前往殯儀館

藝人艾成今天早上，從蘆洲住處墜樓身亡。其妻王瞳，今天中午12時30分，從宜蘭趕至蘆洲警分局三民派出所說明，經過三個多小時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。