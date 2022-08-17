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烈嶼分院宿舍電線燒焦冒煙 消防人員趕往搶救虛驚一場

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
烈嶼分院的冷氣機旁電線老舊，竟走火自燃，好在未延燒其他區域。圖／金門縣消防局提供
烈嶼分院的冷氣機旁電線老舊，竟走火自燃，好在未延燒其他區域。圖／金門縣消防局提供

衛生福利部金門醫院烈嶼分院今天清晨傳出火警，頂樓宿舍房間內有聞到燒焦味，並有些許煙霧飄散其中，但未見有明火情形，消防人員獲報趕往處理，發現冷氣旁電線外皮有燃燒後焦黑情況，其餘正常，消防人員趕緊協助院方進行開窗通風排煙，這場火警並未造成人員傷亡與財物損失。

金門縣消防局表示，在今天清晨5時9分許，接獲民眾報案，表示烈嶼分院頂樓宿舍房間內有聞到燒焦味，並有些許煙霧飄散其中，但未見有明火情形，需要消防隊前往協助，救災救護指揮中心立即派遣烈嶼消防分隊車組出勤，共3車6人趕抵現場。

消防車組抵達現場後，查看烈嶼分院為地上4層、地下1層之RC建築物，人員均已先行疏散至1樓屋外，並表示頂樓宿舍房間有聞到燒焦味及冒黑煙情形。消防人員立即查看該院之火警受信總機，受信總機尚未因濃煙而發報火災信號，立即由指揮官小隊長林長好率隊入室至頂樓尋找火點及確認狀況，到達頂樓查看並無煙霧冒出及明火情形，搶救人員仍不敢大意，持續對該樓層進行擴大搜索。

消防人員發現於頂樓藥劑科房間內煙霧最濃，立即於該房間找尋有無燃燒情形，最終於天花板上方發現崁頂式冷氣旁電線外皮有燃燒後焦黑情形，未延燒其他區域，小隊長林長好使用熱顯像儀再次搜索確認各處溫度皆正常，協助院方進行開窗通風排煙。

金門縣消防局局長呂英華表示，平時應定期檢視及清潔老舊插座或電線線路，未使用之電器設備可拔下插頭，避免電線短路及插座灰塵堆積，確保自家財產安全。

衛生福利部金門醫院烈嶼分院今天清晨傳出火警，好在處置得宜，僅是虛驚一場。圖／金門縣消防局提供
衛生福利部金門醫院烈嶼分院今天清晨傳出火警，好在處置得宜，僅是虛驚一場。圖／金門縣消防局提供
金門醫院烈嶼分院今天清晨傳出火警，原來是冷氣機旁電線老舊肇禍。圖／金門縣消防局提供
金門醫院烈嶼分院今天清晨傳出火警，原來是冷氣機旁電線老舊肇禍。圖／金門縣消防局提供

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