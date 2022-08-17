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新北嬤屍藏冰箱5年！檢方今相驗 初判應為自然死亡
新北市昨天驚傳87歲老婦死後被冰家裡冰箱將近5年未入殮，直到孫女在學校向老師透露，警方到家查看才證實確認有此事。死者兒子聲稱失業沒錢辦喪事，士林地檢署檢察官會同法醫今天至板橋殯儀館相驗，據了解， 初判應為自然死亡。
警方調查，死者的66歲兒子事發後聲稱，原本生病住院的母親，於民國106年10月自林口長庚醫院接回家裡，不久之後過世（當時87歲），因為自己長期失業，家裡沒錢下葬，才將遺體置於家裡冰箱冷藏室，女兒也知道此事。
但員警持續清查卻發現，男子原本是職業軍人，民國72年從空軍退伍，每個月領取就養金津貼約1萬6000元至今，近年靠打零工維生，以每月1萬元租屋居住。
母親病逝後，他持續利用母親的名義，每年約向社會局領取低收入戶及其他社福補助約12萬6000元，累積5年詐領補助至少63萬元，將依偽造文書罪嫌移送法辦。
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