行車糾紛釀衝突 莽男自製汽油彈燒加油站

桃園一名徐姓男子今年4月與人發生行車糾紛，見對方身穿大園區某加油站制服，竟遷怒加油站，自製汽油彈縱火，所幸汽油彈威力不大，員工及時滅火，未釀嚴重事故，而他也因為不當行為，今天被桃園地檢署依公共危險罪起訴。

起訴指出，徐男（33歲）與人因行車糾紛心生不滿，4月12日下午2時許先跑到中壢其他加油站買汽油，再用小玻璃罐分裝自製汽油彈，隔天上午11時許才去大園區犯案，所幸玻璃罐容量不大，員工見狀趕緊滅火，還未成災就被撲滅。