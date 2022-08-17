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行車糾紛釀衝突 莽男自製汽油彈燒加油站
桃園一名徐姓男子今年4月與人發生行車糾紛，見對方身穿大園區某加油站制服，竟遷怒加油站，自製汽油彈縱火，所幸汽油彈威力不大，員工及時滅火，未釀嚴重事故，而他也因為不當行為，今天被桃園地檢署依公共危險罪起訴。
起訴指出，徐男（33歲）與人因行車糾紛心生不滿，4月12日下午2時許先跑到中壢其他加油站買汽油，再用小玻璃罐分裝自製汽油彈，隔天上午11時許才去大園區犯案，所幸玻璃罐容量不大，員工見狀趕緊滅火，還未成災就被撲滅。
案發後，徐男供稱不記得行車糾紛的對象長怎樣，所以是朝站內汽機車扔汽油彈。由於徐男坦承不諱，加油站員工指證歷歷，加上監視器也拍到犯案過程，檢方最後是以放火燒毀現供人使用建築物未遂罪將他起訴。
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