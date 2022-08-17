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艾成墜樓最後一刻曝光！目擊教友口語安撫 打開房門卻看到這一幕
昨晚艾成情緒不穩，王瞳一早又要到宜蘭工作，遂聯繫兩名教友前來陪伴。不料，今天上午10時許，兩名教友才剛持鑰，打開7樓大門，卻見艾成捲曲在客廳一角，教友不敢入內口語安撫，想不到艾成突然起身，往臥房陽台跑去，教友驚見尾後查看，但艾成已消失在教友眼前。
據悉，昨天晚上艾成在蘆洲住處情緒不穩，不但精神出現異樣，還喃喃自語，王瞳及其友人極度勸慰，但仍無法平復其情緒。因今天早上王瞳必須到宜蘭工作，她先與教會聯繫，請教會安排教友今天一早，到蘆洲住處代為照看。
今天上午10時許，兩名教友在社區一樓接下王瞳遞給家裡鑰匙，旋即搭電梯直赴其7樓住處。怎知，教友才一開門，卻驚見艾成身體捲曲，蹲在客廳一角，2教友見狀趕緊口與安撫「我們沒有要進去……」豈料，艾成突然站起，轉身往房間陽台衝去，教友趕緊尾後衝去查看，前後一分鐘不到，艾成就消失在兩人眼前，墜落在蘆洲捷運站3號出口。
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