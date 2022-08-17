旅客金門遊太開心不慎遺失包包 警方半小時火速尋獲

一名台籍女子與家人共3人趁著暑假到金門自由行，在漫遊金沙鎮各景點時，因為玩得太開心，竟然將隨身提袋遺失，因為包包內有身分證件、金融(信用)卡與現金數萬元，讓她心急如焚，趕緊前往金湖分局金沙分駐所求助，警方花了半小時就火速將東西尋獲，讓她直呼「真是奇蹟！」

金沙分駐所所長林政男今天表示，在14日中午12時30分許，有一名女子神色慌張的衝進分駐所內，訴說隨身攜帶的小包包遺失，且遍尋多時未果，懷疑可能被竊，擔心後續行程受阻，請求警方協助。

林政男說，他與值班警員一面安撫當事人情緒，一面引導回想當日行程，經縮小範圍後，研判可能在尋幽沙美古厝時遺落，隨即前往榮湖湖畔古厝群尋找，不到半小時就在六路大厝「卓家老舖中醫診所」前花圃圍欄木椅上尋獲。

該名女子清點財物、證件均未短少，相當驚喜，對於金門地區治安及員警受理報案後積極作為，也頻頻讚許，該名女子還說，想不到金門還真的是「夜不閉戶、路不拾遺」。員警的熱心幫助，讓她的戰地之旅增添一縷溫暖。