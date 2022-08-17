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消防員嘆「麥擱燒啊」 關山垃圾掩埋場昨晚至今燒3次
台東縣環保局近期委託廠商重整關山垃圾掩埋場，但重整垃圾昨晚不明原因起火並衍生濃煙異味，引發地方不滿，關山消防分隊加派多輛水庫車輛支援，公所派怪手開挖，昨晚11時許將火撲滅，但今天凌晨、中午又2次復燃，關山消防隊疲於奔命。
台東縣環保局副局長陳炳伸表示，關山垃圾掩埋場正執行「台東縣公有掩埋場，整理整頓垃圾分選前處理計畫」，承包商近期先將堆置垃圾分類後打包，可燃性垃圾要送到焚化廠焚燒，不知道什麼原因，這些垃圾昨晚突然起火、引燃。
陳炳伸說垃圾掩埋有很多有機質會產生沼氣，天乾物燥、好天氣的時候溫度比較高，就可能引起自燃，但詳細起火原因仍待消防隊調查。另關山有空品測量站，依昨晚數據顯示，空氣品質未受到影響，但民眾所聞到的異味，一般測量站無法測出。
關山鎮長戴文達表示，關山垃圾掩埋場近期由縣環保局，委託承包商進行多元活化，要將原本掩埋垃圾重新挖掘後做分類，可燃燒部分送垃圾焚化爐，不宜焚燒的進行回收重新處理，讓掩埋場未來有更多空間，做更多元的運用。
關山分隊參與打火消防員指出，16日晚間關山、鹿野、池上、海端等分隊皆出動消防水庫車和人員投入打火救援，警、義消忍受刺鼻的氣味，在垃圾堆中與火苗奮戰直到近半夜12才將火煙控制住。
他說，沒想到17日凌晨3時許熄滅的垃圾堆又出現「死灰復燃」，關山清潔隊再度向關山消防分隊求援；從夜色星空打到東方露出曙光，現場2台怪手加上消防車不斷出水，約清晨6時才再度將火煙熄滅，消防人員都期盼「麥擱燒」了，再至今天中午垃圾山內仍疑有餘燼冒煙，消防隊待命中。
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