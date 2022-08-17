男子停機車後以為失竊 原來是記錯位置

54歲的黃姓男子將機車停放在北市中正區中華路上的巷弄內，黃接著去購物、享用餐點後，以為機車遭竊報警；轄區警方中正二分局員警到場，陪著黃男在巷弄間尋找，1小時內就幫黃尋回，原來只是大意記錯停車位置。

警方表示，中正二分局泉州街派出所日前傍晚6點多時，接獲黃男報案，指1小時前將機車停在中正區中華路二段附近的巷弄後，就去用餐，沒想到要回去牽車時，卻發現機車不翼而飛，認為機車遭竊。

泉州所警員先安撫黃男緊張的情緒，並詢問機車廠牌、顏色及車牌等特徵。警員蔡典旺抽絲剝繭調閱錄影監視器得知黃男約近7點多時，在中華路2段311巷內步行，研判黃男的機車應該還在附近，便直接前往該巷內擴大尋找。

蔡員與黃男一路找到人來人往的南機場夜市附近，蔡員不辭辛勞細看每一台機車，終於在黃報案約1小時後，在中華路2段巷口找到黃男的愛車。黃男看到機車時才想起是把機車停在巷頭，卻記成巷尾；黃男感謝蔡員認真協助。