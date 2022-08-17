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7旬翁爬壽山失足摔落山溝 送醫急救不治

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
夏姓男子爬壽山失足滑落山溝，救起時送醫。圖／讀者提供
夏姓男子爬壽山失足滑落山溝，救起時送醫。圖／讀者提供

高雄72歲夏姓今上午與友人相約爬壽山，在北好漢坡不慎墜落邊坡，警消獲報後今中午12時52分許發現夏男，合力將他從深谷吊掛上來，夏頭部、身體多處受傷，已無生命跡象，送往醫院搶救後仍宣告不治。

高雄市消防局今上午11時30分接獲報案，派出10車22人前往搜救，並與員警、壽管處及義消、雲豹工作隊等民間搜救團體配合搶救。

搜救人員抵達時，跌落山溝的夏男無回應，緊急吊掛下去接運，費時近1小時終於脫困，但夏男獲救時已無生命跡象，後送下山由救護車送醫急救，最後仍因傷重不治。

壽山山路崎嶇，鐘乳石洞多，8月7日也有一名林姓女子，登山慎摔落高約5、60公尺的鐘乳石洞峭壁，山友通報119，19名消防人員上山搜救，綁繩索冒險攀降至不到1公尺寬的峭壁，將林女吊掛至陸地，但林女已無生命徵象，送醫不治。

消防局呼籲民眾登山盡量攜伴參加並需衡量自身身體狀況，並攜帶必要裝備器材，如GPS、衛星電話及簡易急救箱等，才能有效降低山域意外事故發生。

救護車 高雄市

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