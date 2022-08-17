影／六旬翁徒步健行慘摔山溝 手機無訊號幸好有他救援

六旬陳姓老翁昨天下午4點多，獨自從苗栗坐公車到石岡區，想徒步走到新社區拜訪老友，未料走在下坡卻慘跌入路旁山溝，全身疼痛不已，無法爬出，所幸熱心民眾發現趕緊報警，警民合作將陳翁救出送醫。

家住苗栗的陳姓老翁昨天從家中搭公車至石岡區，欲從石岡區的山路運動健走到新社區找朋友，但原本熟悉的路線因天災山路邊坡坍方，無法通行。陳翁沿著下坡回到石忠宮，半途不慎跌倒，摔進山溝內。

陳翁說，當時他痛得無法起身，手機又因山區訊號不好無法對外聯繫，還好開車的熱心民眾停車查看，協助報警。

石岡分駐所警員胡惠琦到場發現老翁身上有多處擦傷，隨即通報119到現場，眾人齊力將陳翁救起，陳翁坐上救護車那一刻，不忘感謝熱心民眾與警消的協助。