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教友勸慰仍喚不回 藝人艾成住處墜落蘆洲捷運站亡
今天上午藝人艾成心情不好，兩名教友陪同，在其蘆洲住處勸慰，怎料，艾成突然從7樓往下一跳，當場墜落蘆洲捷運站三號出口旁，經目擊者通報警消到場，經檢視已明顯死亡，目前王瞳哥哥及妹妹已趕抵現場指認，至於確切自殺原因，則由警方調查釐清。
據了解，艾成與妻子王瞳，兩年前挺過風波結婚，同住在蘆洲捷運共構大樓某棟7樓。近3年受疫情影響，艾成所開的4家店，如今只剩下一家，還負債約500萬元，不料，今天上午10時許，卻當著兩名教友的面，從住處7樓陽台往下跳，當場墜落蘆洲捷運站三號出口旁。
警、消獲報趕抵，檢視艾成已明顯死亡，目前王瞳哥哥、妹妹已趕抵現場指認，而艾成妻子王瞳，則從宜蘭趕回途中。由於現場排除他殺可疑，警方朝自殺方向偵辦，確切原因則待調查後釐清。
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