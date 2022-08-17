艾成竹東海南雞飯生意慘淡 員工低調不回應仍照常營業

藝人艾成驚傳今天上午在蘆洲墜樓身亡，不過他在新竹竹東開設的海南雞飯餐廳「艾記」今仍照常營業，但員工低調不對外受訪；據了解，餐廳去年試營運曾一度日銷700雞，但人潮熱度並未持續，又受疫情衝擊，生意十分慘淡。

艾記員工上午11點仍準時開門營業，傳出老闆艾成身亡的消息後，不少電話打進店內關心，不過員工仍照常準備餐飲，目前營業沒有受到影響，僅回應「我們正常營業、最後點餐時間到晚上8點、中間沒有休息。」

記者中午12點在餐廳外觀察，發現已到用餐時段餐廳仍「沒有客人」，只有員工在店內忙碌備貨，但這間竹東車站旁2層樓的百坪店面，每月租金就要5萬元，加上食材、人事成本開銷，對於餐飲業經營者來說壓力非常大。

據了解，艾成在竹東投資的這家海南雞飯，去年11月19日才風光開幕，開幕初期更一度單日營業額突破20萬元，但受到今年上半年疫情影響，餐廳營運十分艱難，加上餐廳位處在原民產業產銷中心園區內，因此大多數都非本地人前往消費。

因為餐廳販售的餐點大多數高價位，單點消費平均約200到300元，且口味不符合當地民眾習慣，更讓不少在地居民留負評，但也有許多外地遊客衝著艾成的名氣慕名而來，也在網路上留下不少好評，認為餐點乾淨、好吃。

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