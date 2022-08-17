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桃園觀音民宅瓦斯氣爆噴飛大門 8旬翁半身灼傷送醫
桃園市觀音區一處透天厝昨發生瓦斯氣爆，爆炸威力不但令鋼製大門噴飛10多公尺，也造成屋內80多歲老翁全身50%二度灼傷，所幸送醫無礙，案發原因還要調查；消防提醒，平時應做好瓦斯防災安全診斷，遇瓦斯外洩也可依「禁關推離」4步驟預防。
消防局觀音分隊昨天上午10點多獲報，觀音區坑尾二路發生民宅瓦斯氣爆，到場只見大門破裂變形，噴飛10多公尺遠，趕緊入內搜救，確定無明火後，將瓦斯關閉。
屋內住一對老夫婦，救護人員發現80多歲老翁疑似正要下廚，卻遭遇氣爆，全身50%二度灼傷，趕緊送醫，目前意識清醒在加護病房救治中；老翁妻子則輕微灼傷。消防局火調科正在調查案發原因。
觀音分隊指出，瓦斯外洩意外事件，大多是舊式瓦斯爐沒安裝安全裝置，導致外洩時未能於第一時間遮斷，經蓄積濃度達燃燒下限，一遇火、電便引發威力強大的氣爆事故。
消防隊表示，民眾若發現未煮食，卻聞到濃濃瓦斯味，應警覺是否為瓦斯外洩，並依照4步驟處理：
1、第一時間切勿開啟或關閉任何電器開關。
2、 盡速關閉開關，若瓦斯洩漏不止，要拿濕布蓋上去，因為瓦斯氣化會吸熱，蓋上之後會結冰止漏。
3、 窗戶記得慢慢開，自然飄散戶外才安全。
4、 馬上撥打 119 通知消防單位、天然氣公司或瓦斯行派員前來處理。
分隊長林宏鋅表示，平時應做好瓦斯防災安全診斷，更換瓦斯桶時要檢查鋼瓶有無檢驗卡、是否逾期未檢，燃燒器具、瓦斯調整閥及配管等，也要使用符合經濟部標準檢驗局認可產品，建議更換附「熄火安全裝置」的新型瓦斯爐，並由合格技術人員安裝。
第三大隊長簡慈彥也提醒，加裝瓦斯偵測器可及早發現瓦斯洩漏，而安裝住宅用火災警報器更能在火災初期偵測到煙霧或熱氣時，發出極大警報聲響，及早應變逃生。
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