影／新莊男欠債70萬當賊犯案 遭拘竟嗆警「有拘票嗎」

新北市王姓男子，因失業在外積欠70萬債務，當起竊賊，他選定大台北地區傳統市場找攤商下手，已犯下70多件竊案，日前食髓知味又犯下兩起。警組成專案小組追緝，於周一（15日）持拘票在板橋逮人，不料，王男見警竟嗆「你們有拘票嗎？」帶回偵辦，警詢後依竊盜罪嫌送辦，檢察官複訊後聲押獲准。

據了解，王姓男子（42歲）因疫情期間失業，自己又不諳理財，遂在外積欠70萬債務，王男屢屢遭債權人催討，卻無能還債，便動起壞念頭。去年開始王男做起了無本生意，甘淪為竊賊。

就這樣王男開始在基隆、北市、新北市傳統市場，挑尋攤商老闆不注意犯案，陸續犯下70多件竊案，遭警方逮捕移送。這個月4日王男故態復萌，在新莊區新莊路一處市集，偷走一攤商老闆背包，得手一萬多元後逃逸；5日後又以相同手法，又潛入一處民宅，偷得客廳桌上錢包，得手1萬6000元。

案經轄區警獲報，調閱監視器畫面，鎖定慣竊王男犯案。周一（15日）警持拘票，準備在王男板橋區光武街住處逮人，正巧，警方見王男步出住處外，眾警趨前表明身分，怎料，王男竟嗆警「你們有票嗎？有票再來找我」警立馬拿出拘票，王男瞬間靜默當場就逮。