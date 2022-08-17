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沙轆觀音亭結緣供品常被同名男子拿走 廟方無奈Po網
台中市沙鹿區沙轆觀音亭香火旺，廟方今天在網路Po出廟內監視器畫面說，信眾參拜後，不拿回的供品可結緣，但有一名男子常來拿走結緣品，廟方希望優先給弱勢族群，以後廟內供品結緣品會放在外面鐵櫃上，供需要者取用。
台中市清水警分局今天表示，廟方表明供品供人取用，並無行竊問題，沒有報案；廟方人員今天在臉書Po文說，「這位先生你不好好去工作，好腳好手，一直在沙轆觀音亭供桌拿結緣供品，之前還大言不慚說，放在供桌，就是給人拿去吃的，真的很無言」，廟方強調，信眾來參拜，不拿回的供品可供結緣，是觀音心、菩薩情，善信大德的善循環，以後結緣品將放在外面鐵櫃上，供需要的取用。
有網友說，許多寺廟也有相同情形，供品放在供桌上，信徒沒拿走，放在供桌供人取用，常有相同幾人會帶走供品。
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