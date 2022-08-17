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外送員求愛員工被拒 疑店家老闆作梗 兩度砸車噴漆洩憤

聯合報／ 記者林保光／即時報導

外送員劉姓男子要追求美髮店女員工，疑認為美髮店老闆從中作梗，竟拿老闆的轎車出氣，2度到美髮店對老闆的車涉嫌噴漆、砸車，警方依毀損罪嫌查辦全案。

據了解，劉姓男子（38歲）是熊貓外送員，他想追求高雄市前鎮區一心二路某美髮店1名女員工，但女員工認為與她只是普通朋友，拒絕他的追求，他疑認為老闆吳姓男子阻擾他，把氣出在美髮店吳身上。

8月10日劉姓男子涉嫌到美髮店前，涉嫌砸損吳的轎車，當吳修好車後，14日他又去美髮店，將吳停在店門口的白色轎車噴上藍漆，並砸毀車窗逃逸。

吳姓老闆報警後，高雄市警前鎮分局員警找到劉，要他一同到派出所接受調查，但他拒絕，員警也因他非現行犯，表示要依法傳喚他到案，到今天劉仍未接受警方正式詢問，只在員警找到他的時候，稱他「不爽」。警方將報請檢察官拘提他到案，依毀損罪嫌查辦。

日前一輛民眾自小客停放於自家商店門前時，遭砸窗噴漆破壞，經警方追查發現，一名年約38歲劉姓男子，疑似與該店前員工有感情問題，進而毀損車輛洩憤。

本（8）月期間，前鎮區一心路上某吳姓店家將車輛停放自家店門前時，遭人噴漆。經警方調閱監視系統影像鎖定涉案車輛，循線得知犯嫌為年約38歲的劉姓男子；火速通知其到案說明，並約制犯嫌，俟釐清案情後，全案將依毀損罪嫌移送地檢署偵辦。

劉姓男子涉嫌砸車。圖／擷取自社會事新聞影音
劉姓男子涉嫌砸車。圖／擷取自社會事新聞影音

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