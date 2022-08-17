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新北老婦冰屍案因家暴才曝光 社會局長：為詐領補助

聯合報／ 記者林昭彰江婉儀／新北即時報導

針對新北市八里區87歲蔣姓老婦，往生後被兒子在家冰存5年未入殮的案件，市政府社會局調查後表示，老婦具有低收入戶身分，喪葬費均由政府補助，無法接受她兒子聲稱失業缺錢無力安葬的說法。

蔣姓老婦的66歲兒子，長期失業僅打零工維生，還要照顧1個14歲女兒，被警方懷疑刻意隱匿母親死亡訊息，未向戶政機關辦理除籍，連續5年持續詐領母親的社福津貼至少63萬元，將依偽造文書罪嫌偵辦。

社會局長張錦麗則說，政府都會補助低收入戶喪葬費用，絕不會出現子女無力殮葬之事，目前社會局的社會救濟會報專款當中，民眾指定捐棺埋屍喪葬費用尚有651萬元可動支。

另外，新北市還有「好日子愛心大平台」善款，隨時可以協助，且新北市慈善團體非常多，均很願意主動協助案家處理後事，因此她認為八里的個案絕不是經濟議題。

張錦麗指出，此案係因昨天接獲兒少保護通報，少女遭父親責打致身上有多處瘀挫傷，並向學校老師透露祖母遺體被父親冰藏在家中冰箱5年，社工緊急連絡警方協助調查，並安置、聲請保護令。

經查，蔣姓老婦自民國105年起，核定為低收入戶三款資格，每月領有低收老人補助7759元，檢視相關匯款紀錄，從105至111年間均被提領，且蔣婦的兒子也領有榮民院外就養金每月1萬4558元，加上蔣婦孫女亦從104年起，每月領有弱勢兒少補助2047元，合計全戶每月共領取政府補助2萬4364元。

張錦麗還說，根據當地里長透露，里辦公處運用八里垃圾焚化廠回饋金辦理旅遊活動，蔣婦的兒子都有參加，與他人互動都很正常，從未接獲鄰居通報，因此推斷，他對於母親往生，因沒錢殮葬而冰在冰箱，應是刻意隱瞞，藉此持續領取相關社會福利補助。

新北市社會局長張錦麗認為，無法接受蔣婦兒子聲稱缺錢無力安葬的說法，應是刻意隱瞞，藉此持續領取社會福利補助。記者江婉儀／攝影
新北市社會局長張錦麗認為，無法接受蔣婦兒子聲稱缺錢無力安葬的說法，應是刻意隱瞞，藉此持續領取社會福利補助。記者江婉儀／攝影

低收入戶 偽造文書

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