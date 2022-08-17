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國一北上水上鄉路段轎車撞工程緩撞車 疑輔助系統肇禍

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

國道中山高嘉義縣北上264.9公里水上鄉路段，上午8點有輛轎車疑因未注意車前狀況，撞擊行駛在內側車道，正進行移動性修剪花木之工務段緩撞車，車損無人受傷，疑輔助系統肇禍，原因警方調查中。

國道警方說，31歲沈姓男子駕駛轎車，疑因未注意車前狀況，撞擊行駛於內側車道正進行移動性修剪花木之工務段緩撞車而肇事，無人受傷，駕駛人酒測值零。

未注意車前狀態是國道十大肇事因素第2位，國道轄線110年因未注意車前狀態肇事共6301件，警方呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離。

行車若有開啟自動巡航系統，以及緊急煞車系統的駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，並切勿過度信賴駕駛輔助系統，以確保他人與自身用路安全。

國道警察說，有的駕駛人開自動跟車，結果看到前方緩撞車，煞車不及撞上；「半自動駕駛輔助系統」普及，高速公路施工車輛遭撞事故發生愈來愈頻繁，高公局公布1至7月國道施工車輛遭撞63件，高公局呼籲，愛車配有駕駛輔助系統，也千萬不要「手放開！」

國道中山高嘉義縣北上264.9公里水上鄉路段，上午8點有輛轎車疑因未注意車前狀況，撞擊行駛在內側車道，正進行移動性修剪花木之工務段緩撞車，車損無人受傷。記者魯永明／翻攝
國道中山高嘉義縣北上264.9公里水上鄉路段，上午8點有輛轎車疑因未注意車前狀況，撞擊行駛在內側車道，正進行移動性修剪花木之工務段緩撞車，車損無人受傷。記者魯永明／翻攝
國道中山高嘉義縣北上264.9公里水上鄉路段，上午8點有輛轎車疑因未注意車前狀況，撞擊行駛在內側車道，正進行移動性修剪花木之工務段緩撞車，車損無人受傷。記者魯永明／翻攝
國道中山高嘉義縣北上264.9公里水上鄉路段，上午8點有輛轎車疑因未注意車前狀況，撞擊行駛在內側車道，正進行移動性修剪花木之工務段緩撞車，車損無人受傷。記者魯永明／翻攝
國道中山高嘉義縣北上264.9公里水上鄉路段，上午8點有輛轎車疑因未注意車前狀況，撞擊行駛在內側車道，正進行移動性修剪花木之工務段緩撞車，車損無人受傷。記者魯永明／翻攝
國道中山高嘉義縣北上264.9公里水上鄉路段，上午8點有輛轎車疑因未注意車前狀況，撞擊行駛在內側車道，正進行移動性修剪花木之工務段緩撞車，車損無人受傷。記者魯永明／翻攝

國道 車道 警察

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