國一北上水上鄉路段轎車撞工程緩撞車 疑輔助系統肇禍

國道中山高嘉義縣北上264.9公里水上鄉路段，上午8點有輛轎車疑因未注意車前狀況，撞擊行駛在內側車道，正進行移動性修剪花木之工務段緩撞車，車損無人受傷，疑輔助系統肇禍，原因警方調查中。

國道警方說，31歲沈姓男子駕駛轎車，疑因未注意車前狀況，撞擊行駛於內側車道正進行移動性修剪花木之工務段緩撞車而肇事，無人受傷，駕駛人酒測值零。

未注意車前狀態是國道十大肇事因素第2位，國道轄線110年因未注意車前狀態肇事共6301件，警方呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離。

行車若有開啟自動巡航系統，以及緊急煞車系統的駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，並切勿過度信賴駕駛輔助系統，以確保他人與自身用路安全。