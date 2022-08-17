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楊梅國道1號轎車起火燃燒 路段回堵4公里

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園楊梅區楊梅區國道1號66.5公里南下路肩，今上午7時許，1輛白色轎車因不明原因車頭引擎燃燒，消防人員獲報後到場發現40歲的黃姓駕駛已下車，並無受傷，並迅速於20分鐘內撲滅火勢，詳細起火原因仍要後續調查。

今上午7時2分許，黃男駕車行經國道1號南向66.3公里幼獅路段，發現車輛引擎室冒煙，便往外側路肩停靠，車輛隨即起火燃燒，火勢猛烈並延燒到車內空間，不過熊熊烈火讓車頭幾近燒毀，焦黑一片，黃男立即下車逃生，撥打電話報案，警、消獲報後立即趕到現場，所幸及時發現並停靠路肩，未有其他用路人遭受波及。

國道警方表示，現場濃煙造成車流回堵約4公里，並影響主線車道車流，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。也呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件老舊，造成行車危險。

國道1號今上午轎車引擎突然起火，黃男趕緊靠道路肩。圖／消防第二大隊提供
國道1號今上午轎車引擎突然起火，黃男趕緊靠道路肩。圖／消防第二大隊提供
消防人員獲報後，迅速於20分鐘內將火勢撲滅。圖／消防第二大隊提供
消防人員獲報後，迅速於20分鐘內將火勢撲滅。圖／消防第二大隊提供

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