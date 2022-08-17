楊梅國道1號轎車起火燃燒 路段回堵4公里

桃園楊梅區楊梅區國道1號66.5公里南下路肩，今上午7時許，1輛白色轎車因不明原因車頭引擎燃燒，消防人員獲報後到場發現40歲的黃姓駕駛已下車，並無受傷，並迅速於20分鐘內撲滅火勢，詳細起火原因仍要後續調查。

今上午7時2分許，黃男駕車行經國道1號南向66.3公里幼獅路段，發現車輛引擎室冒煙，便往外側路肩停靠，車輛隨即起火燃燒，火勢猛烈並延燒到車內空間，不過熊熊烈火讓車頭幾近燒毀，焦黑一片，黃男立即下車逃生，撥打電話報案，警、消獲報後立即趕到現場，所幸及時發現並停靠路肩，未有其他用路人遭受波及。