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新北男涉詐津貼在家冰藏亡母5年 日本早有類似人瑞騙案

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市昨天驚傳87歲老婦死後被冰在家裡冰箱將近5年未入殮，案情最新發展竟是兒子被懷疑，涉嫌詐領亡母的政府補助至少63萬元，警方將依偽造文書罪嫌偵辦。而最知名的類似案例，就是日本爆發的人瑞騙案。

警方昨夜封鎖現場採證，事後查出死者兒子涉嫌詐領母親的社福補助。記者林昭彰／翻攝
警方昨夜封鎖現場採證，事後查出死者兒子涉嫌詐領母親的社福補助。記者林昭彰／翻攝

新北市八里區蔣姓老婦的66歲兒子，長期失業僅打零工維生，還要照顧1個14歲女兒，被警方懷疑刻意隱匿母親死亡訊息，未向戶政機關辦理除籍，持續領取母親的低收入戶老人相關社福津貼長達5年。

類似案例是2010年7月，東京爆發號稱111歲最老人瑞加藤宗現（Sogen Kato），被家屬隱匿已經死亡超過30年的訊息，持續領取他的老人福利金。

而且加藤太太也已在東窗事發前6年過世，日本政府自2004年起，共支付將近 950萬日元喪偶年金到加藤先生帳戶，其中600萬元曾被加藤的女兒及孫女提取。

當時日本警方懷疑加藤的晚輩，為了持續領取政府發給加藤的喪偶年金，所以即使知道加藤已經往生，也沒有向相關部門申報死亡除籍，案件轟動全日本。

日本曾在2009年號稱百歲人瑞超過4萬人，加藤案後警方被要求針對全國百歲人瑞展開全面調查，隨即發現至少200人一夜間「失蹤」，其中1宗個案是104歲老婦早已往生，遺體被兒子裝進背包長達10年，自此日本人越來越擔心政府的老人福利制度被濫用。

蔣姓老婦的遺體，已轉送板橋殯儀館冰存，警方今天將報請檢察官相驗。記者林昭彰／翻攝
蔣姓老婦的遺體，已轉送板橋殯儀館冰存，警方今天將報請檢察官相驗。記者林昭彰／翻攝

日本 偽造文書 詐騙

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