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基隆某社區地下室機房爆炸 濃煙疏散百人、3消防員呼吸不順撤出
基隆市安樂區麥金路一社區地下室機房，今天上午7點多發生爆炸，冒出火花，機房人員用滅火器撲滅，仍然持續悶燒，並冒出大量濃煙，整個地下室滿布濃煙，消防人員呼吸順緊急撤出，消防人員疏散大樓數百民眾，目前正進行排煙。
社區管委會人員表示，清潔人員有聽到機房變電箱發出「砰」的一聲，很大聲。機電人員說，接獲警衛通知後到場緊急用滅火器滅火，但仍悶燒，趕快打119求救。
安樂消防分隊指出，地下室火警民眾已經自撲，發電機的配電盤起火，但地下室全是濃煙，灌救困難，台電已經斷電，有3名消防人員呼吸不順先撤出，以安佳為第一優先。在上午8點半時已獲控制，目前正不斷排煙。
由於該社區是大型集合式住宅，住戶很多，地下停車場停滿汽車，濃煙不斷往上及樓梯間竄去，消防人員疏散住戶百餘人。很多民眾急著上班，因火警無法開車出來，急得如熱鍋上的螞蟻。消防局表示，疑為電線走火，起火原因還要進一步採證釐清。
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