男子陳屍廂型車內 南警調查釐清死因

台南市南區永成路2段停放路旁廂型車，今天清晨7點多經民眾發現年約55歲男子陳屍車內，警方獲報到場採證，查出死者頸部有粗鐵絲勾住，雙手没有被綁住，沒有掙扎跡象，加上在家中留有遺書，研判想不開輕生。

消防分隊員先接獲報案後趕到現場，發現銀色廂型車中排座位上有名男子坐在椅子上，但脖子有粗鐵絲勾住，已無生命徵象。轄區警員到場採證，訪查附近民眾和死者家人，研判他生前有債務壓力，想不開輕生，將報檢方相驗進一步查明死因。

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