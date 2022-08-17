男子陳屍廂型車內 南警調查釐清死因
台南市南區永成路2段停放路旁廂型車，今天清晨7點多經民眾發現年約55歲男子陳屍車內，警方獲報到場採證，查出死者頸部有粗鐵絲勾住，雙手没有被綁住，沒有掙扎跡象，加上在家中留有遺書，研判想不開輕生。
消防分隊員先接獲報案後趕到現場，發現銀色廂型車中排座位上有名男子坐在椅子上，但脖子有粗鐵絲勾住，已無生命徵象。轄區警員到場採證，訪查附近民眾和死者家人，研判他生前有債務壓力，想不開輕生，將報檢方相驗進一步查明死因。
珍惜生命，若您身邊的人有心理因擾，可撥打安心專線：1925 生命線協談專線:1995 張老師專線:198O
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言