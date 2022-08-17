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清水警表揚資深暨績優民防義警 這2人都已奉獻40年
台中市清水警分局昨下午表揚資深暨績優民防義警人員，70歲高美派出所民防副分隊長許世欣、70歲清水派出所義警副分隊長吳連富，二人加入民防義警大團隊都已40年，半數人生歲月都無私奉獻，協助維護治安和交通。
清水分局昨天下午3點舉辦表揚績優民防、義警人員活動典禮，警察局副局長魏慶賢代表盧秀燕市長頒獎，民防大隊楊士朋副大隊長、義警大隊沈傳欽大隊長、清水義警中隊陳洋洋副中隊長及各分隊長、民防中隊沈韋良中隊長及各分隊長、清水分局長游永中都到場觀禮。
這次受表揚的服務資深11位民防義警人員以及民防大隊2人、清水民防義警44名服務績優人員，共57人受表揚，獲得市長獎且將於今年榮退的高美派出所民防副分隊長許世欣、清水派出所義警副分隊長吳連富；二名副分隊長加入民防義警大團隊迄今皆已40年，半數人生歲月都無私奉獻社會治安，今年新型肺炎疫情蔓延期間，二名副分隊長配合中央疫情指揮中心協助相關防疫工作，平日也協助維護治安及交通的安全。
清水警分局長游永中表示，警力有限，民力無窮，治安要良好除警察堅守治安工作崗位，還需要民防義警弟兄姊妹們的協勤付出，展望今年11月26日縣市長、議員、里長選舉，都是繁重的安全維護任務，清水警分局責無旁貸，必定將不負眾望，持續為治安、交通及為民服務等工作努力不懈。
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