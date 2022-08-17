聽新聞
test
0:00 / 0:00
假投資真詐騙 苗栗上半年臨櫃阻詐高達6757萬元
苗栗警方昨天攔下假投資老師真詐騙案，阻止一名男子臨櫃匯款28萬元，國內外詐騙安頻傳，阻詐成了警方重點勤務，縣警局統計今年上半年光是臨櫃阻詐就高達6757萬元，詐騙案猖獗，民眾要提高警覺。
苗栗警察分局北苗派出所所長楊秉學、警員許姿涵昨天下午接獲報案稱，一名張姓男子至銀行，欲匯款28萬元到不明帳戶，匯款時不停使用LINE通訊軟體與對方聯繫，過程中一直提及投資相關訊息，行員察覺有異因此通報警方到場協助。
員警隨即趕往銀行詢問張男，他起初面有難色不願多說，只稱款項要用來投資，經不斷勸他才表示在LINE軟體有一名自稱股票老師的網友，聲稱可以幫助賺大錢，要求至銀行辦理臨櫃匯款28萬元。
警方懷疑是典型的假投資真詐財手法，並提供案例後，張男恍然大悟，驚覺自己遭詐騙，也打消匯款念頭後，並向警方及行員道謝，讓他保住辛苦工作的老本。
縣警局統計，今年1至6月透過金融機構、超商，成功攔阻民眾遭詐騙案95件，較去年同期23件，大幅增加72件、313%，攔阻6757萬餘元，也較去年同期552萬餘元，暴增12倍多、6203萬餘元。
近來國內、外詐騙案頻傳，警方呼籲網路、手機APP、LINE群組招募投資股票，很多都是詐騙，民眾遭遇類似情形時不可輕信，有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。
另外近期國人被誘騙至柬埔寨遭人口販賣事件頻傳，苗警執行相勤務，也加強對年輕族群進行防詐宣導，提醒暑期國外打工，以「免經驗、月入數十萬、高薪出國打工、不需英（外）語能力、能事先預支機票！」等求職訊息，應提高警覺，以免落入詐騙集團的圈套。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言