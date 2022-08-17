假投資真詐騙 苗栗上半年臨櫃阻詐高達6757萬元

苗栗警方昨天攔下假投資老師真詐騙案，阻止一名男子臨櫃匯款28萬元，國內外詐騙安頻傳，阻詐成了警方重點勤務，縣警局統計今年上半年光是臨櫃阻詐就高達6757萬元，詐騙案猖獗，民眾要提高警覺。

苗栗警察分局北苗派出所所長楊秉學、警員許姿涵昨天下午接獲報案稱，一名張姓男子至銀行，欲匯款28萬元到不明帳戶，匯款時不停使用LINE通訊軟體與對方聯繫，過程中一直提及投資相關訊息，行員察覺有異因此通報警方到場協助。

員警隨即趕往銀行詢問張男，他起初面有難色不願多說，只稱款項要用來投資，經不斷勸他才表示在LINE軟體有一名自稱股票老師的網友，聲稱可以幫助賺大錢，要求至銀行辦理臨櫃匯款28萬元。

警方懷疑是典型的假投資真詐財手法，並提供案例後，張男恍然大悟，驚覺自己遭詐騙，也打消匯款念頭後，並向警方及行員道謝，讓他保住辛苦工作的老本。

縣警局統計，今年1至6月透過金融機構、超商，成功攔阻民眾遭詐騙案95件，較去年同期23件，大幅增加72件、313%，攔阻6757萬餘元，也較去年同期552萬餘元，暴增12倍多、6203萬餘元。

近來國內、外詐騙案頻傳，警方呼籲網路、手機APP、LINE群組招募投資股票，很多都是詐騙，民眾遭遇類似情形時不可輕信，有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。